柯文哲「被罰站」40 分？蔡壁如：失格的典禮、執政團隊
2022 元旦，總統府舉行升旗典禮，台北市市長柯文哲獨自站在廣場宛如閱兵，突兀場景引起熱議。民眾黨立委蔡壁如認為柯文哲一個人在冷風中「被罰站」40 分鐘，今 ( 2 ) 日對此在臉書怒轟：「這是一個失格的典禮、失格的執政團隊！」
新頭殼newtalk
2022-01-02 11:32:11
總統府事後澄清，基於「防疫考量」，因此才安排柯文哲先到活動場地就位，向他表示見諒。蔡壁如稱「好一個民進黨式的道歉」，認為意即「反正我都這麼無禮了，不然你要怎樣」。
蔡壁如指出這是總統蔡英文第 6 次的升旗典禮，工作人員沒有理由失誤，「如果要說這不是刻意，那就是總統府螺絲鬆了」。她還提到有網友說這是故意針對柯文哲，以小學生式的惡作劇，要讓他難看。蔡壁如酸：「何等可笑！國事如麻，竟然把心思放在這種可笑的惡作劇上？」。
她慶幸被罰站的是柯文哲，還有體力在寒風中罰站 40 分鐘，並問到：「如果是其他貴賓，難道也一樣讓他們站在風中，近距離欣賞我們泱泱大國的儀隊操練？」，怒斥「這是一個失格的典禮、失格的執政團隊！」。蔡壁如直言總統府的刻意失格，打臉蔡英文元旦談話說的：「持續走向世界」，認為此窘狀會被世界嘲笑。