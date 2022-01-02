8家速食新年優惠來囉！麥當勞買1送1、肯德基蛋撻免費吃

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即日起至1/18購買「麥當勞分享盒」，即享飲品買1送1，汽水、冰綠茶、冰紅茶皆適用，至多享買5送5。麥當勞APP「隨買店取」還推出麥克鷄塊、麥脆鷄腿大份量團購優惠，10塊麥克鷄塊原價104元，10份量購價只要920元，每組現省120元，相當於88折；6塊麥脆鷄腿原價每份360元，10份優惠價3170元，平均一塊約51元。要開派對一次吃個滿足，或分次、跨店領取，自己享用或轉贈親友都可以。
另外即日起至1/23，在foodpanda優惠推薦專區訂購蘋果派，可享第二件5折。（每日10:30起、指定店家適用，數量有限售完為止）
肯德基原味蛋撻禮盒免費吃
肯德基截至今（2）日推出限時活動，只要前一天於肯德基官網外送或預訂快取網路預購，帳單消費滿700元即贈「原味蛋撻禮盒」兌換券（下次消費滿185元可兌換使用），或單筆消費滿1500元加碼現送「原味蛋撻禮盒」1盒。
漢堡王優惠券享買1送1、套餐特價優惠
小資族別忘記去年公佈的優惠券，可是還能用到今年1/17，脆洋蔥牛肉堡、辣薯球、中份薯條最低下殺5折都有買1送1優惠，新品五倍濃郁起司牛肉堡只要99元（原價139元）、經典華堡或辣味華堡雙套餐特價只要209元，無論是透過官網優惠券或網路訂餐都可以直接使用喔。
摩斯漢堡買200送200
推出「MOS貘力」與國際知名馬來貘插畫家Cherng聯名活動的摩斯漢堡，至1/16只要使用五種數位支付方式或以振興五倍券購買，單筆消費滿200元，即可獲贈一張MOS振心券，包含加10元多一杯咖啡、套餐優惠價等多種優惠內容回饋。
頂呱呱優惠套餐下殺7折、刮刮卡抽買1送1
頂呱呱新年優惠套餐至2/18，單人「歲末單饗餐」下殺73折，特價129元，提供原味炸雞x1+阿勇雞塊x5+甜甜包x2+35元飲品x1；雙人套餐「年終歡聚餐」下殺74折，特價239元。12/23(四)當天加碼販售原味炸雞+辣味雞翅，「五塊雞一日限定門市價只要179元」快閃活動（原價255元）。現在即日起還可以開始領取「頂呱呱x可口可樂」刮刮卡，消費單點或任一套餐，只要飲料選購可口可樂飲品，即可獲得一張刮刮卡，可獲得頂呱呱買1送1、滿額折價券等優惠，最高還有機會抽中價值4,980元的火鍋／煎烤兩用鍋。（數量有限，送完為止）
必勝客1元加購BBQ烤雞等優惠
必勝客將於1/4祭出「天天必勝嗑」活動，截至1/21的每週平日一至五，將輪流祭出優惠，如週一、三、四點購指定口味個人披薩，可用「1元」加購小份薯金幣、1翅1腿BBQ烤雞或3個黃金和風鱈魚塊三選一；每週二只要外帶大比薩可享有199元優惠價，週五則祭出大披薩單點享6折，共有14款口味口選。
拿坡里重量級腿排回歸 12塊只要188元
「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里，去年曾造成轟動的「重量級腿排桶」已回歸，至1/16每桶只要188元，12塊雞腿排平均算下來只要每塊15.5元，超划算又滿足。
21風味館香草烤雞現折111元
21風味館至1/21，特別推出「香草烤雞」特價只要329元（原價440元），每款附上2款沾醬，而且foodomo外送平台還可同享優惠！（21TOGO門市、台積電門市不適用）