周杰倫潮牌NFT秒殺！元旦爽吸2.8億再曝喜訊

Ezek平台與周董的潮牌「PHANTACi」聯名推出的NFT「Phanta Bear」，在元旦當天一開賣，全球限量1萬顆，一上線就瞬間秒殺，以一顆NFT售價0.26以太幣來算，約是1000元美金，總共進帳1000萬美金，爽收約新台幣2億8千萬元。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-02 11:32:00｜2022-01-02 11:35:53
「Phanta Bear」售出後二級市場在4個小時立刻翻倍，直接空降成為「Opensea」Top6熱賣NFT，目前仍在快速上升中，這讓Ezek聯名周杰倫潮牌的NFT「Phanta Bear」，榮登藝人概念聯名NFT的全球冠軍，贏過小賈斯汀的概念NFT。而周杰倫日前驚喜現身五月天的跨年線上特別版演唱會，沒想到隨後雙方又帶來驚喜，五月天阿信與周杰倫各自主理的潮牌STAYREAL、PHANTACi，也宣布推出全新聯名「FRIDAY CLUB周五俱樂部」聯名產品。
此外，大陸媒體去年底公布「明星收入排行榜」，列出2017至2020年，前40名中、港、台藝人的收入排行，周杰倫在4年內賺進21億人民幣（約91億台幣），穩居該榜榜首位置，如今旗下潮牌推出的NFT，一上線就賺進2.7億台幣，富豪榜首的位置完全不是浪得虛名。