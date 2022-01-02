尾牙4大NG情境！被凹上台表演還算好 「這點」真的最慘
過完元旦連假，在農曆新年之前，可是各公司的尾牙旺季，辛苦了一整年就等老闆犒賞這攤，最好有吃又又拿，抱個大獎回家才能過好年！不過歡慶尾牙之虞，網友心目中覺得尾牙最NG的事情有哪些呢？《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫追蹤近一年內的「尾牙」話題的網路聲量表現，發現讓網友最無言的尾牙活動結局就是「沒抽到獎」，尤其身邊的人都中獎、只有自己「摃龜」時，會讓人最想翻桌的事情！另外，包括「上台表演「、「逐桌敬酒」還有「被拱請客」，也分別是網友心目中前四大的NG行為，希望大家今年尾牙一項都別中喔！
記者張勵德/綜合報導
2022-01-02 11:28:02｜2022-01-02 13:07:06
根據調查顯示，「沒抽到獎」是網友心目中覺得尾牙最NG的行為，有些網友還特別在網路上分享自己尾牙摃龜的回憶錄，很多人心有戚戚焉！「尾牙都是替別人鼓掌的，自己沒中過」、「坐我旁邊同事都中獎了，結果我一個獎都沒有～」聽了就覺得很悲情啊！
其次NG情境就屬「上台表演」環節，很多人甚至火大到表示「尾牙還要上台表演，不如不去」、「尾牙（表演）就是一個尷尬」，也有人認為「就不能讓我好好吃頓飯，然後抽個獎就好嗎」，可見不少網友對「上台表演」一事的抗拒。另外逐桌敬酒也讓不少討厭應酬遊走的網友覺得不舒服；而不論有沒有中獎，被其他同時起鬨拱請客，讓人覺得不請都不行的感覺，也讓不少人相當無奈又火大。
至於尾牙抽獎的獎項中，網友最期待的前十大禮物是什麼呢？調查顯示，排名第一的一點也不意外就是「紅包」，畢竟能實際拿到現金最舒服，網友也很喜歡在網路上討論自己抽到多少獎金。其他禮物方面，依序為手機、電視、禮券及汽車等，可以看得出來很多人希望藉尾牙抽獎，順便把手邊的電子商品汰舊換新。至於汽機車雖然抽到很爽，但有精打細算的網友認為，「抽到一台百萬的車，要先繳20％稅，然後車價要打6~7折賣」，認為還是要看抽的車是什麼款式，不然要賣的話，實質也沒賺多少。
這項調查是《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤前年12月1日至去年12月15日，網路上關於「尾牙」相關的討論內容所得的聲量調查結果。