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NBA／團隊39次助攻！Curry末節致勝5分　助勇士逆轉爵士

▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-01-02 12:37:14

聯盟龍頭金州勇士上一場輸給丹佛金塊之後，今(6)日以相對完整的陣容出戰猶他爵士，在團隊送出39次助攻的情況下，打出流暢的團隊進攻。當家球星Stephen Curry投進6顆三分球、攻下28分，帶領球隊終場以123:116贏球。

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這一場比賽勇士大部分因為健康與安全協議而被隔離的球員都回歸，他們也的確在上半場打出理想的進攻，以64:50取得14分的領先；然而在第三節爵士靠著籃下優勢，反打出一波41:22的猛烈反擊，一舉反超分數，以5分領先進入到末節。

不過勇士第四節靠著老將Andre Iguodala的精采發揮緊咬比數，之後Curry在比賽剩下6分多鐘時命中三分追比數，接著Wiggins個人連拿8分讓勇士重獲領先。

暫停回來之後，爵士連拿5分，再度扳平比數，Curry接獲助攻、在罰球線跳投命中，接著再投進高難度三分球，讓球隊在讀秒時刻握有5分領先；爵士靠Royce O'Neale的罰球先追回1分，但Iguodala隨後跳投命中，讓灣區鎖定勝利。

勇士這一場三分出手30次，命中15球，超高的外線命中率，是他們能在進攻籃板和失誤都處於劣勢的情況下，還能贏下比賽的關鍵。全隊傳出39次助攻，打得相當流暢。

Curry此役個人前三節狀態並不算最好，不過末節他展現球星的價值，拿下關鍵5分，讓球隊掌握勝利。整場18投8中，包括6顆三分球，斬獲28分9助攻5籃板。另外也打破自己保持的紀錄，連續158場比賽命中三分。

Wiggins得到25分4助攻，Otto Porter先發上陣斬獲20分8助攻7籃板，Iguodala繳出全面的12分7籃板8助攻。爵士方面，Donovan Mitchell手感不佳，19投4中得到20分，B.Bogdanovic和Jordan Clarkson各有20分。

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