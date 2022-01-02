顏寬恒直播自稱平凡在地人　林靜儀：一般人沒有招待所吧

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▲林靜儀由立委王定宇陪同車隊遊街。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.02）
于北辰也反諷顏寬恒命好，出生以後就不用工作、不知民間疾苦。他強調職業無貴賤，顏寬恒拿連鎖超商攻擊他，是對超商工作人員的污辱。
顏寬恒昨晚在臉書開直播滅火，強調自己平常「做多講少」，不是很有口才的人，他解釋「連鎖超商說」，是指「政黨和黨員要有信賴基礎、共同理念，我舉例像統一企業和加盟店，能期望有共同理念和忠誠度嗎？他們是透過共同平台得到商業利益，不一定要為這家公司完全效忠，但政治人物如果沒有理念、只會追求既得利益，和連鎖超商有何差異？」他表示對於惡意扭曲原意的媒體將會提告，同時不忘打在地牌，強調林靜儀是空降，自己是平凡、在地的一般人。
林靜儀今上午由民進黨立委王定宇、蘇治芬陪同車隊掃街前，反問對手「是不是搞不清楚加盟店的責任與權利義務？和于北辰先生相比，他比較像是加盟店吧！」諷刺顏家多年來以無黨籍參選，直到顏寬恒父親顏清標因貪污案入獄，顏寬恒欲投入2013年立委補選，才加入國民黨。
至於「中華民國生日快樂」一事，顏寬恒講中華民國在1912年1月1日成立，在元旦講生日快樂並沒有錯。林靜儀說：「他要怎麼辯解都可以，如果沒有記錯的話，馬英九總統都是在10月10日祝福國家生日快樂，他要不要和馬英九前總統稍微討論一下？」
顏寬恒形容自己是平凡的一般人，林靜儀說：「他的所有價值觀都和多數民眾不一樣，要不要回到一般民眾身份去了解，什麼叫一般的人？一般的人不會在30幾歲有60幾個房產、一般的人不會有巨大的違建、一般的人不敢佔公保地和國有地、一般的人沒有招待所吧？」