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奴才丟竹籤問「能否養狗」？投中竟被黑貓攔截：我沒允許

▲國外一名女飼主「丟竹籤」決定是否能養狗，沒想到竟然出現程咬金！（圖／Tiktok帳號alexismlem）
▲國外一名女飼主「丟竹籤」決定是否能養狗，沒想到竟然出現程咬金！（圖／Tiktok帳號alexismlem）

編輯中心/綜合報導

2022-01-02 14:45:25

許多飼主家裡養了不只一隻毛小孩，但試想收編新成員，除了必須考量自身環境與經濟能力，動時也得顧及家中原本毛小孩的狀況。國外一名女子日前想領養一隻小狗，內心相當掙扎的她決定以「丟竹籤」方式讓老天爺替她決定，沒想到半途竟然出現一「程咬金」！

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▲女網友艾利丟竹籤詢問老天爺她是否能再養一隻狗。（圖／Tiktok帳號alexismlem）
▲女網友艾利丟竹籤詢問老天爺她是否能再養一隻狗。（圖／Tiktok帳號alexismlem）
這名女飼主叫做艾莉Ali，她已經飼養了一隻黑貓「派瑞絲Paris」，但是日前她想再養一隻狗狗，內心覺得有些糾結，因此決定以「丟竹籤」的方式，看看老天爺是否同意，如果沒投進杯子就作罷，有投進就可以領養。艾莉就這麼準備就緒，坐在地板上一邊投擲一邊詢問「我可以養狗嗎？」雖然投了幾次都沒有進，卻也引來派瑞絲前來關注奴才究竟在做什麼？這時艾莉還向派瑞絲喊話「不要鬧喔！」……

▲艾莉丟竹籤的動作引來黑貓「派瑞絲Paris」的好奇，艾莉馬上要牠不要來干擾。（圖／Tiktok帳號alexismlem）
▲艾莉丟竹籤的動作引來黑貓「派瑞絲Paris」的好奇，艾莉馬上要牠不要來干擾。（圖／Tiktok帳號alexismlem）
▲艾莉又投了幾次卻都沒有丟進杯子裡。（圖／Tiktok帳號alexismlem）
▲艾莉又投了幾次卻都沒有丟進杯子裡。（圖／Tiktok帳號alexismlem）
▲艾莉好不容易投進一根竹籤，開心地舉單手歡呼！沒想到……（圖／Tiktok帳號alexismlem）
▲艾莉好不容易投進一根竹籤，開心地舉單手歡呼！沒想到……（圖／Tiktok帳號alexismlem）
▲派瑞絲：別傻了，養什麼狗？本宮可沒有允許喔！（圖／Tiktok帳號alexismlem）
▲派瑞絲：別傻了，養什麼狗？本宮可沒有允許喔！（圖／Tiktok帳號alexismlem）
當派瑞絲撤到一旁後，艾莉又連續丟了幾次竹籤，終於好不容易投進去後，艾莉開心地高舉單手歡呼，沒想到這時派瑞絲立刻衝上前叼走那一根「幸運竹籤」，讓艾莉當下忍不住笑了出來！艾莉事後將影片分享在網路還不到2個月，就已累積超過1870萬人次觀賞，網友都紛紛留言：「主子似乎不同意妳養狗」、「貓：本宮絕不允許」、「黑貓表示：女人別想了，我們不會養狗」、「這個拒絕得很明顯」，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

@alexismlemMy friends appreciated this so I hope tiktok does. #redtaylorsversion #swifttok

♬ original sound - Ali

後來艾莉還是領養了一隻小狗狗「唐肯Dunkin」，而派瑞絲並沒有因為這樣而對艾莉生氣，看來應該是可以與新來的成員和平相處啦！


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