奴才丟竹籤問「能否養狗」？投中竟被黑貓攔截：我沒允許

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當派瑞絲撤到一旁後，艾莉又連續丟了幾次竹籤，終於好不容易投進去後，艾莉開心地高舉單手歡呼，沒想到這時派瑞絲立刻衝上前叼走那一根「幸運竹籤」，讓艾莉當下忍不住笑了出來！艾莉事後將影片分享在網路還不到2個月，就已累積超過1870萬人次觀賞，網友都紛紛留言：「主子似乎不同意妳養狗」、「貓：本宮絕不允許」、「黑貓表示：女人別想了，我們不會養狗」、「這個拒絕得很明顯」，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
@alexismlemMy friends appreciated this so I hope tiktok does. #redtaylorsversion #swifttok
♬ original sound - Ali
後來艾莉還是領養了一隻小狗狗「唐肯Dunkin」，而派瑞絲並沒有因為這樣而對艾莉生氣，看來應該是可以與新來的成員和平相處啦！
@alexismlemReply to @blackpinkrules0 Dunkin says hi #MyAncestryStory #DealGuesser #doodle
♬ You Brussle sprout - Anneli