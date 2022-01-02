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《華燈初上》大咖雲集　這2位演技遭質疑：真讓人出戲

▲鄭元暢、任容萱在《華燈初上》出演遭網友批很讓人出戲。（圖 / 鄭元暢、任容萱臉書）
▲鄭元暢、任容萱在《華燈初上》出演遭網友批很讓人出戲。（圖 / 鄭元暢、任容萱臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-02 15:30:02｜2022-01-02 15:46:52

由林心如、楊謹華、劉品言、楊祐寧等人主演的夯劇《華燈初上》，開播以來討論度破表，還有許多大咖客串，日前上線第二季出現王淨、吳慷仁等新面孔，有網友在Dcard上討論，認為這兩位是目前看到最讓人出戲的演員。

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《華燈初上》不只主演大咖雲集，客串的各個演員都是男女主角等級，像是霍建華、修杰楷、許光漢、六月、溫昇豪、王淨等人。除了劇情引發網友熱烈討論外，有網友在網路論壇提問「《華燈》讓你最出戲」，原PO認為該劇裡面劉品言、李李仁、吳慷仁演技讓人超吸睛，同時也覺得中村先生讓他最出戲，「一個外國人怎麼會講那種文縐縐的話啦，再加上每次面無表情的說完，好像在背國文的感覺」。

▲吳慷仁飾演的「寶寶」是《華燈2》關鍵角色。（圖／華燈初上粉專）
▲吳慷仁出演《華燈》獲得網友高度評價。（圖／華燈初上粉專）

貼文一出，引起網友討論，不少人認為鄭元暢飾演林心如前夫吳少強、和任容萱飾演的女明星蕭婉柔最讓人出戲，「任容萱的部分有點想快轉，有點演什麼角色都像演自己一樣，看了覺得有點尷尬」、「吳少強最出戲吧，字正腔圓然後臉部表情沒什麼變化」、「絕對是任容萱⋯」、「鄭元暢一開口就出戲」。《NOWnews今日新聞》記者詢問兩位藝人經紀人對網友評論的看法，目前暫無回應。

▲鄭元暢難得飾演渣男，讓人恨得牙癢癢。（圖／翻攝《華燈初上》網路照）
▲鄭元暢難得飾演渣男，讓人恨得牙癢癢。（圖／翻攝《華燈初上》網路照）
▲任容萱在《華燈初上》飾演女明星。（圖 / 任容萱臉書）
▲任容萱在《華燈初上》飾演女明星。（圖 / 任容萱臉書）

除了以上兩位演員外，王淨也被部分網友點名會讓人出戲，「王淨 演來演去都差不多 我只覺得她是王淨 沒進到角色的感覺」、「王淨很可愛 可是感覺不太像那個年代的女生 看到她們吵架的台詞就很出戲」。（編輯：薛羽彤）

▲鄭元暢、任容萱在《華燈初上》出演遭網友批很讓人出戲。（圖 / Dcrad）
▲網友認為鄭元暢、任容萱在《華燈初上》很讓人出戲。（圖 / Dcard）

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