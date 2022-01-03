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JR學生時期當萬人迷　自爆「登大人」初吻時機點

▲JR自爆初吻時機點。（圖 / LiTV、TVBS）
▲JR自爆初吻時機點。（圖 / LiTV、TVBS）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-03 00:00:00

外型陽光的男神JR紀言愷加入青春校園長篇劇《機智校園生活》拍攝，戲裡飾演體育老師的他，日前接受媒體專訪，聊到學生時期印象最深刻的回憶，JR坦言曾做過一件相當嚴重的「漏氣事件」，「小時候跟同學不懂事，曾相約到停車場偷放老師的輪胎氣！當初沒想那麼多，就覺得用壓的（漏氣）會有聲音，很好玩，放完才知道這樣車會不能開…。」，儘管這不好的行為獲得老師寬容原諒，但JR紀言愷仍深深自責至今：「當時有專程買花跟老師道歉。」

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▲JR學生時期是萬人迷。（圖 / LiTV、TVBS）
▲JR學生時期是萬人迷。（圖 / LiTV、TVBS）

JR紀言愷在「機智校園生活」裡飾演運動神經發達，但卻母胎單身30多年的籃球教練，現實生活中，擔任過熱舞社社長的他可是個萬人迷，當逼問學生時期到底收過多少學姊、學妹的告白情書，他靦腆誠實說：「我講不出數字啊！講很多好像很臭屁，但應該有個2、30封以上吧！」，一旁工作人員表示要把整段訪問交給「紀太太」過目，瞭解一下狀況時，JR紀言愷可趕緊展現超強求生速改口：「啊…是 2、30封的聖誕卡片啦！」，婚後寵妻的模範形象逗趣崩坍，讓所有工作人員笑聲不斷！而JR紀言愷也獨家爆料「登大人」的初吻時機點是「幼稚園中班」，「當時扮家家酒和女同學演夫妻，因『角色需要』就親了一次！小朋友不要亂學！這真的是因為『角色需要』啊！」

▲工作人員爆JR紀言愷私下若拍完戲，有空會超熱心幫助劇組雜物事宜。（圖 / LiTV、TVBS）
▲工作人員爆JR紀言愷私下若拍完戲，有空會超熱心幫助劇組雜物事宜。（圖 / LiTV、TVBS）

因拍戲恐無法長時間陪伴2歲女兒「小麥芽」，JR紀言愷聊起愛女寵溺之情溢於言表，「我必須要講，有時候一、兩個禮拜因拍戲都在忙，她會的技能就沒經歷到了…所以再晚我還是會跟她踢踢球、玩一下！他們成長是無價的！」但話鋒一轉，當被問到超嚴肅「是否同意寶貝女兒」未來高中即可談戀愛？面對「小麥芽」的問題，JR紀言愷開出條件：「爸爸絕對支持妳的想法，我不會制止，但先把男朋友帶回家給我看！讓我看看他的一切條件，爸爸是最低標，沒有比我好的都不行！」 （編輯：薛羽彤）

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