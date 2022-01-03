JR學生時期當萬人迷　自爆「登大人」初吻時機點

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JR紀言愷在「機智校園生活」裡飾演運動神經發達，但卻母胎單身30多年的籃球教練，現實生活中，擔任過熱舞社社長的他可是個萬人迷，當逼問學生時期到底收過多少學姊、學妹的告白情書，他靦腆誠實說：「我講不出數字啊！講很多好像很臭屁，但應該有個2、30封以上吧！」，一旁工作人員表示要把整段訪問交給「紀太太」過目，瞭解一下狀況時，JR紀言愷可趕緊展現超強求生速改口：「啊…是 2、30封的聖誕卡片啦！」，婚後寵妻的模範形象逗趣崩坍，讓所有工作人員笑聲不斷！而JR紀言愷也獨家爆料「登大人」的初吻時機點是「幼稚園中班」，「當時扮家家酒和女同學演夫妻，因『角色需要』就親了一次！小朋友不要亂學！這真的是因為『角色需要』啊！」
因拍戲恐無法長時間陪伴2歲女兒「小麥芽」，JR紀言愷聊起愛女寵溺之情溢於言表，「我必須要講，有時候一、兩個禮拜因拍戲都在忙，她會的技能就沒經歷到了…所以再晚我還是會跟她踢踢球、玩一下！他們成長是無價的！」但話鋒一轉，當被問到超嚴肅「是否同意寶貝女兒」未來高中即可談戀愛？面對「小麥芽」的問題，JR紀言愷開出條件：「爸爸絕對支持妳的想法，我不會制止，但先把男朋友帶回家給我看！讓我看看他的一切條件，爸爸是最低標，沒有比我好的都不行！」 （編輯：薛羽彤）