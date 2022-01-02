回憶殺女團S.H.E再合體？Selina洩成軍20年「未來走向」
經典女團S.H.E是許多7、8年級生的回憶殺，成員任家萱（Selina）近來推出個人全新創作EP《往美的路我要自己作主 My Own Beauty》，她近來上節目《36題愛上你》宣傳，讓從小就喜愛S.H.E的主持人吳姍儒（Sandy）直說：「我終於要訪問我的偶像了！」而年過40的Selina心態豁達，除了不若以往在意身材，對於S.H.E未來是否會再度合體，她也沒把話說死。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-02 15:45:38
S.H.E成團20年，歷經多年，三人感情猶比金堅，Sandy認為當年身為歌迷的激動一直都在，她在節目上留著眼淚說：「那個激動就是覺得還好，妳們都還好。」Selina聽了也點點頭，一起留下感動的眼淚。日前Selina與Hebe、Ella環島慶祝自己40歲生日，她在臉書感性寫下心情，吸引超過18萬網友點讚，讓粉絲們都相當感動。
然而現階段S.H.E成員各自專注在自己的事業上，炎亞綸問有沒有機會再看到三個人合體，Selina表示：「什麼事情都是有機會的，我覺得不需要太擔心，也不用去刻意地追求，因為不用設限，而我們自己也沒有設限」。
Selina提及當初在創作新歌《往美的路我要自己作》時的感想，她認為最美的病不是外表：「我覺得我的價值不只是這個皮囊，在這之下，我自己的個性或者是我的人生觀、價值觀，我有很多東西是很值得被珍惜的。」也透露生出這首歌的靈感，形容其中一句歌詞「要不要跟世界辯解、要不要跟自己和解」，彷彿是一場跟自己的對話。