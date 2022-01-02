上萬韓粉擠爆見面會！韓國瑜：國家希望不在政治職務高低
高雄市前市長韓國瑜近日出版新書《韓先生來敲門》，今（2）日下午於台北市大安森林公園舉行「善良微光見面會」。韓國瑜說，國家希望不在政治人物職務高低，優秀的人總能在黑暗的烏雲中找到一絲絲光明。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-02 15:30:29｜2022-01-02 16:26:13
韓國瑜「善良微光見面會」被視為他的復出記者會，全國各地韓粉包車北上集結，包括高雄、台南將近8台遊覽車，現場於中午開始紛紛擁入人潮，直至下午2點已經相當擁擠。
韓國瑜上台致詞時首先感謝粉絲一路支持，隨後開唱「當我們同在一起」，他說，民眾對於國家未來感到擔憂，但是，台灣的希望不是在政治人物職務的高低，在於善良人民、草根的力量、基層的熱情。
韓國瑜表示，台灣上頭烏雲、彩雲也好，優秀的人與團隊總能在黑暗、伸手不見五指的烏雲中，找到一絲絲光明，台灣人民善良、勤勞、利他的精神，台灣的前途一定非常光明。同時，他看到許多海內外台商離開家鄉，仍擔憂國內狀況。
韓國瑜喊話支持者，即使心情沮喪，也不應忘記那股良善的力量，這樣的信念不能動搖，行有餘力就做一點幫助別人的事。不能自掃門前雪，讓愛傳遞出去，形成循環、充斥台灣每個角落。
韓國瑜表示，離開政壇後很想做公益，但疫情爆發，因此幕僚建議去採訪感人故事，透過Youtube影片、彙整成書，將良善力量傳播出去，最後他宣布「典亮基金會」成立，以及和組織力量永續推廣公益活動。