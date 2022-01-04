2021年全台房產總銷上看1.7兆！六都這區蟬聯「推案王」

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台北市去年雖受疫情重創，但在熱錢湧進，加上都更危老議題發酵，買氣大有可為，也一併堅定業者進場決心。有趣的是，數據顯示，擁有眾多明星商圈的台北松山區，近年因開發飽和且素地有限，近兩年的總銷均未超過百億元，沒想到今年在都更案齊發，加上疫情延宕的百億指標案推出，光下半年量體便超過3百億，全年推案也一口氣暴漲到445.5億元，年增高達626.8％，在上榜的各區中尤顯突出，隨著未來當地都更危老案持續整合，預估明年案量仍保有一定水位。
統計指出，最多行政區上榜的新北市，縱使高價區塊如新店、板橋表現平平，相較去年均呈現量縮，但在淡水、新莊、三重及林口等地穩定發揮下，仍維繫市況熱度；其中，機捷沿線的林口區，近年受惠重大建設展開及雙北蛋黃區買盤外溢，不僅擠身交易熱區，推案也頗為熱絡，目前當地新案開價已站穩4字頭且持續攀漲中；此外，淡水在新市鎮供給下，案量亦是大爆發，如醞釀多時的百億大案就選在928檔期登場，加上當地2、3字頭親民房價優勢，擄獲首購、退休等族群青睞，目前區域每周平均來人已回升至每周20至25組，銷況穩定。
分析表示，擁有眾多重劃區的桃園市，今年推案水位穩定上升，包括桃園與中壢兩大主力區塊各繳出716、663億的亮眼成績，貢獻全桃園近一半案量；其中，桃園區量能雖較去年縮水，但在大有、小檜溪、中路等重劃區輪番接力下，仍連續兩年蟬聯全台各區「推案王」寶座；中壢則在青埔重劃區助燃下，一掃疫情陰霾，尤其當地928檔期在品牌建商積極布局下，更爆出425億案量，目前當地每坪成交均價約36至38萬，高鐵站周邊更是4字頭。
▲ 2021年全台新建案總銷前15名行政區。（表／591提供）
分析指出，新竹近年房市風波不斷，建商姿態轉趨低調，但受惠半導體、科技產業當紅，加上竹科效應加持，案量仍微幅增長。而受竹北、市區高房價推擠，新竹縣外圍鄉鎮地區明顯看熱，諸如新埔、芎林等地隨疫情趨緩，買盤又以周邊竹科及竹北客佔大宗，目前當地主力產品仍以透天宅居多，總價約1300至1800萬元，近來也陸續有大樓、華廈預售案推出，平均開價落在2字頭。
繼續往南走，統計顯示，台中在市區北屯、西屯銷況火熱，搭配「海線三雄」沙鹿、梧棲、清水等親民區遍地開花，不只案量成長顯著，個案數也高居七都第一；以北屯區為例，得益買氣強勁，不只新案開價一路挺進至4字頭，建商推案腳步也由首購大本營廍子重劃區到機廠特區，擴大到崇德路商圈及水湳十四期，全年貢獻逾700億元案量，在全台各區排行第二；除此之外，海線各區同樣「勞苦功高」，像梧棲不只年初即有指標案登場，下半年還有總銷130億元，全台中量體最大的新建案推出，可說是從年初旺到年尾。
至於近年「積」情四射的台南、高雄，雖然同樣都搭上台積電狂潮，帶動當地房市沸騰，但推案表現相當兩極。591新建案舉例，以台南來說，受南科台積電擴廠鼓舞，除了周邊永康、善化等區聲勢未減，位於安南區的重劃區亦不惶多讓，今年一口氣釋放近300億元的案量，替台南總銷貢獻良多。
反觀高雄則是量減2成多，在六都加上新竹中衰退幅度最大，根據觀察，高雄在投資議題暢旺下，不僅投資客湧進，連自住買盤也因擔憂房價「只漲不跌」紛紛出籠，加上原物料價格攀升，難以估計營建成本，不少建商除了採取先建後售的策略，也有部分乾脆封盤或轉為觀望，導致推案持續量縮，幾個量體大的首購熱區如楠梓、岡山均有下滑；唯一上榜的鼓山區，則因去年案量基期較低，今年又適逢百億指標案進場，逆勢催出503.2％的年成長。