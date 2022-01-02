現聲挺林靜儀　于北辰：台灣在政治外可以多一點共好

日前退出國民黨的退役少將于北辰，今在民進黨中二立委補選候選人林靜儀的造勢場現「聲」，他透過影片告訴大家，林靜儀還不是候選人時，如何以醫師專業勸說于太太施打AZ疫苗，化解他的煩憂，「這就是朋友的關懷與感動，不會因政黨不同就不幫忙」。他說林靜儀的無私讓他相信「台灣在政治之外可以多一點共識、這塊土地不會因政黨傾向不同而分裂」。
記者顏幸如／台中報導
2022-01-02 15:43:49｜2022-01-02 15:51:17
林靜儀今（2日）下午在台中市沙鹿區舉辦造勢活動，主持人何欣純於開場時介紹一名「神祕嘉賓」，赫然是2天前宣佈退出國民黨的退役少將于北辰，他透過錄影的方式傳達對林靜儀的祝福。
于北辰說，自己和林靜儀沒什麼淵源，政黨傾向曾經完全不一樣。去年6月上政論節目的空檔，他提起家人不敢施打疫苗，令他深以為苦，林靜儀得知後，主動向陪他跑通告的太太溝通，詳述施打疫苗的優缺點，並說「我自己是醫師、我已經打完2劑囉！」太太接受了她的專業，同意和他一起去施打AZ疫苗，化解了他的煩憂。
于北辰認為，這就是朋友的關懷與感動，「她並不因為黨籍不同而不理我、政治立場不一樣就吝嗇分享專業知識。」林靜儀的溫暖讓他相信，台灣這塊土地不會因政黨傾向不同而分裂。他呼籲：「國家只有一個，只要認同台灣這塊土地的好朋友，可不可以在政治之外找到一點共識，讓人民過得更好、百工百業更興盛。」
于北辰說，選戰剩不到幾天，現在「我終於以無黨籍的身份勇敢的站出來，為我的好朋友說『靜儀加油』，所有的好朋友都會站在你身邊，好好的打好這場選戰。」