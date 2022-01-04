「鬼城」滿血復活！北台灣這處重劃區　2021年推案量制霸

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資料指出，推案量最大的新店，2021年推案量衝破7百億元，大部份案量集中在央北重劃區，其中新店2021年光是百億級建案就有3個；央北重劃開發初期，新建案成交均價只不過每坪50萬元出頭，經過短短4年，現在已漲至每坪60至70萬元，漲幅約三成。
第二名的中壢2021年由青埔特區擔任房市火車頭，百億級建案全都在青埔特區。何世昌指出，青埔開發初期只有每坪12萬元左右，之後一路上漲，雖然2016年間房價又一度下殺至1字頭，但接下來反彈上漲就回不去了；2020年新建案成交價已漲到每坪25至35萬元，2021下半年續漲至每坪35至45萬元。除了價格變化外，青埔主力客源也出現重大轉變；過去為數眾多的大台北輕移民比例已急降至約三成，桃園客比例驟升至約七成，客源結構出現戲劇性大翻轉。
統計顯示，推案量660億元居第三的桃園區，雖然區內有數個重劃區，但多數案量集中於中路、小檜溪重劃區，經國、龍安、中正藝文等重劃區供給相對較少；最不可思議的是，過去房價領頭羊中正藝文特區推案熄火，反而是小檜溪接手當大哥、扮演點火助漲的角色；其中，小檜溪在2020年上半頭成交價只有2字頭，2021年下半年竟跳漲至每坪35至40萬元。
事實上，何世昌稱，推案量前十大區域內的重劃區，2021年全都呈現推案量、成交價雙漲的榮景，以往被批評點燈率偏低的「鬼城」，如林口新市鎮、新莊副都心與頭前、淡海新市鎮等地，如今都因捷運兌現、生活機能逐漸完善，以及大型商場進駐等利多因素，人口成長強勁，從鬼城翻身成為黃金城，建商也全面恢復推案信心。
何世昌分析，新重劃區在大型交屋潮後，由於屋主通常不會立刻搬入新家，因此交屋潮後的點燈率低是一個正常現象；而大型交屋潮往往會在重劃區發展初期時出現，「人口入住率低、什麼都沒有」是重劃區發展必經過程，而此時房價最便宜，但等到「什麼都有了之後，房價就貴了。」
不過，何世昌也提醒，家中若學齡兒童的購屋家庭，應注意未來就學問題，因為有些重劃區還沒來得及蓋學校，有的重劃區內學校是年年額滿，如淡海、竹北等地，擠不進的學齡兒童必須跨學區就讀，家長買房前要先作規劃。