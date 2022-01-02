2022提前結束！頑皮鳥寶「新年就搗蛋」 飼主看月曆傻了
撕完2021最後一張月曆，大家一腳跨進新的一年，或多或少對2022有著無限的憧憬與想像，不過日本這名推主的2022似乎過得特別快，才將最新一年的月曆掛上牆面，就被自家頑皮鳥寶「手動」強制過完，讓網友看了全爆笑！
編輯中心/綜合報導
2022-01-02 16:41:02｜2022-01-02 16:52:31
該名推主非常喜愛動物，在家中飼養了紅面愛情鳥、玄鳳鸚鵡、十姊妹（是雀形目的一種鳥類）和兔子，而其中一隻紅面愛情鳥相當頑皮，飼主剛剛將2021的最後一個月份的月曆撕完，滿心歡喜掛上2022，沒想到牠竟上前動嘴把全新月曆通通撕毀，還一路咬到十二月份，象徵著2022已然結束，讓推主看了既無奈又好笑，配合地附註到「再次感謝2022」。
其實此舉動牠們的天性，野生紅面愛情鳥就有蒐集樹枝、樹葉等等物品的習慣，然後塞進尾羽帶回去築巢，而這隻紅面愛情也許就是想為自己在2022造個新家，才如此「殘酷」的對待推主的月曆。
如此有趣的一幕在推特上爆紅，眾人回覆「看來以後不能再掛月曆了」、「塞到屁股上好可愛」、「好吧，2022年結束囉」、「2022轉眼就過去了呢」。 （編輯：李惠婷）