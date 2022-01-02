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2022提前結束！頑皮鳥寶「新年就搗蛋」　飼主看月曆傻了

▲頑皮鳥寶新年就搗蛋，飼主看到2022月曆傻了，網友笑：「2022提前結束囉！」（圖／Twitter：ykk45moonlight）
▲頑皮鳥寶新年就搗蛋，飼主看到2022月曆傻了，網友笑：「2022提前結束囉！」（圖／Twitter：ykk45moonlight）

編輯中心/綜合報導

2022-01-02 16:41:02｜2022-01-02 16:52:31

撕完2021最後一張月曆，大家一腳跨進新的一年，或多或少對2022有著無限的憧憬與想像，不過日本這名推主的2022似乎過得特別快，才將最新一年的月曆掛上牆面，就被自家頑皮鳥寶「手動」強制過完，讓網友看了全爆笑！

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▲推主家養了多隻鳥寶。（圖／Twitter：ykk45moonlight）
▲推主家養了多隻鳥寶。（圖／Twitter：ykk45moonlight）
▲在跟媽媽見面的紅面愛情鳥。（圖／Twitter：ykk45moonlight）
▲在跟媽媽見面的紅面愛情鳥。（圖／Twitter：ykk45moonlight）
該名推主非常喜愛動物，在家中飼養了紅面愛情鳥、玄鳳鸚鵡、十姊妹（是雀形目的一種鳥類）和兔子，而其中一隻紅面愛情鳥相當頑皮，飼主剛剛將2021的最後一個月份的月曆撕完，滿心歡喜掛上2022，沒想到牠竟上前動嘴把全新月曆通通撕毀，還一路咬到十二月份，象徵著2022已然結束，讓推主看了既無奈又好笑，配合地附註到「再次感謝2022」。

▲紅面愛情鳥將推主2022的月曆一路撕到12月，看來牠認為2022也結束了。（圖／Twitter：ykk45moonlight）
▲紅面愛情鳥將推主2022的月曆一路撕到12月，看來牠認為2022也結束了。（圖／Twitter：ykk45moonlight）
其實此舉動牠們的天性，野生紅面愛情鳥就有蒐集樹枝、樹葉等等物品的習慣，然後塞進尾羽帶回去築巢，而這隻紅面愛情也許就是想為自己在2022造個新家，才如此「殘酷」的對待推主的月曆。

如此有趣的一幕在推特上爆紅，眾人回覆「看來以後不能再掛月曆了」、「塞到屁股上好可愛」、「好吧，2022年結束囉」、「2022轉眼就過去了呢」。 （編輯：李惠婷） 

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