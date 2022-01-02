黃小柔患憂鬱症「認了控制狂傾向」 憂心爆發婚姻危機
40歲的藝人黃小柔深耕演藝圈多年，由女團「4 In Love」出道，擁有流利口條的她也主持過許多節目。日前黃小柔在2021年尾聲回顧年度心得時，突然自爆罹患憂鬱症，坦言自己有控制狂的傾向，而她今（2）日出席活動時，也透露其實會擔心與老公爆發婚姻危機。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-02 16:52:10
黃小柔與王睿結婚將近7年，這次她面臨憂鬱症，老公也在身旁陪伴守候、不離不棄，主動打理、照顧好小孩的生活，就是為了能讓黃小柔有更多休息時間和睡眠。而黃小柔透露其實會擔心因病情而影響與老公的感情，還不忘自嘲「很難搞」，不過現在會試著給予自己個人時間，老公、小孩也能予以體諒。
黃小柔日前發文表示自己在2021年中，突然感覺到身心靈疲憊，明明很滿意當前的生活，卻依舊不快樂、沮喪、慌張和全身無力，好在後來在好友的建議下，去找了心理醫生看診，經過數月的調整也逐漸恢復健康。
黃小柔除了感謝身旁親友的鼓勵之外，也以不同的態度，去面對情緒低落的時刻：「我沒有不滿足也很珍惜一切，情緒低落是一件辛苦的事，但並不代表不好，是透過不同的方式認識自己與共處，這才是真正的最大的禮物，要承認自己弱點，才有可能變強大。」
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