白菜怎麼吃才對？日農建議「先煮這裡」：營養保留還更鮮
台灣農產品眾多，其中大白菜更是常見的國民蔬菜之一，現在又適逢生產的旺季，無論清炒、搭配火鍋或是做成白菜滷都很好吃。不過你知道該怎麼煮大白菜，才會營養與鮮味並存嗎？日本一名菜農就提供正確食用的「小撇步」，立刻引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-02 16:49:10
這名菜農「マノマノ」在日本長野縣信州山區經營有機農場，不時都會在推特上分享各種蔬菜以及烹煮的小知識。由於冬天正值白菜豐收的季節，他特別呼籲民眾「白菜切開以後，請一定要從最內側開始吃」，因為從內往外食用不僅能將養份留在白菜葉的最外層，如此一來吃到最後仍然可以享受到白菜的新鮮感！
事實上日本一位料理作家「樋口直哉」也曾經在推特分享，白菜從內側開始吃才是正確的吃法，因為白菜在收割後，外側的葉子會持續向內部輸送營養，因此建議大家從內部開始食用，最能維持它的美味，剩下沒吃完的包上保鮮膜放進冰箱冷藏即可。
另外マノマノ也特別提到，不少人看見白菜葉上出現小黑點就直接摘下丟掉、非常可惜，事實上這些黑點是白菜的「多酚」，只要天氣一變冷就會產生的正常現象，其實吃起來很安全又略帶甜味，建議大家直接享用。（編輯：陳珮瑜）