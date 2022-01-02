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白菜怎麼吃才對？日農建議「先煮這裡」：營養保留還更鮮

▲白菜應該要怎麼吃才吃得到最鮮甜？日本一菜農提出正確吃法。（圖／推特帳號manomano_farm）
▲白菜應該要怎麼吃才吃得到最鮮甜？日本一菜農提出正確吃法。（圖／推特帳號manomano_farm）

編輯中心/綜合報導

2022-01-02 16:49:10

台灣農產品眾多，其中大白菜更是常見的國民蔬菜之一，現在又適逢生產的旺季，無論清炒、搭配火鍋或是做成白菜滷都很好吃。不過你知道該怎麼煮大白菜，才會營養與鮮味並存嗎？日本一名菜農就提供正確食用的「小撇步」，立刻引起熱烈討論。

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▲大部分民眾在食用白菜前都會切塊只取部分。（圖／推特帳號manomano_farm）
▲大部分民眾在食用白菜前都會切塊只取部分。（圖／推特帳號manomano_farm）
這名菜農「マノマノ」在日本長野縣信州山區經營有機農場，不時都會在推特上分享各種蔬菜以及烹煮的小知識。由於冬天正值白菜豐收的季節，他特別呼籲民眾「白菜切開以後，請一定要從最內側開始吃」，因為從內往外食用不僅能將養份留在白菜葉的最外層，如此一來吃到最後仍然可以享受到白菜的新鮮感！

▲日本專業菜農「マノマノ」表示從白菜的內部往外食用，這樣從頭到尾都能吃到新鮮以及美味！（圖／推特帳號manomano_farm）
▲日本專業菜農「マノマノ」表示從白菜的內部往外食用，這樣從頭到尾都能吃到新鮮以及美味！（圖／推特帳號manomano_farm）
事實上日本一位料理作家「樋口直哉」也曾經在推特分享，白菜從內側開始吃才是正確的吃法，因為白菜在收割後，外側的葉子會持續向內部輸送營養，因此建議大家從內部開始食用，最能維持它的美味，剩下沒吃完的包上保鮮膜放進冰箱冷藏即可。

▲日本料理作家「樋口直哉」也曾經表示大白菜收割後，外側葉子會持續向內部輸送營養，因此最好從內部先吃，剩餘的用保鮮膜包起來放置冰箱冷藏。（圖／推特帳號naoya_foodlab）
▲日本料理作家「樋口直哉」也曾經表示大白菜收割後，外側葉子會持續向內部輸送營養，因此最好從內部先吃，剩餘的用保鮮膜包起來放置冰箱冷藏。（圖／推特帳號naoya_foodlab）

另外マノマノ也特別提到，不少人看見白菜葉上出現小黑點就直接摘下丟掉、非常可惜，事實上這些黑點是白菜的「多酚」，只要天氣一變冷就會產生的正常現象，其實吃起來很安全又略帶甜味，建議大家直接享用。（編輯：陳珮瑜）


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