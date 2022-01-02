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歌后彭佳慧為《茶金》開唱母語　網友：終於等到了

▲彭佳慧首次獨唱客語單曲《詩的第一行》。（圖／索尼音樂提供）
▲彭佳慧首次獨唱客語單曲《詩的第一行》。（圖／索尼音樂提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-01-02 17:29:17

金曲歌后彭佳慧為《茶金》原聲帶獻唱首支獨唱客語單曲《詩的第一行》，談起創作源起，《茶金》製作人湯昇榮表示，最初聽見金獎配樂大師柯智豪創作這段主歌旋律，非常優美動人，於是邀請客家金曲歌王羅文裕，加上副歌跟歌詞寫成一首完整的歌。MV壓軸上架讓粉絲驚喜大推：「終於等到了」、「如詩如畫、如泣如訴、留白含蓄的美麗，如此美好」、「聽到這歌聲，立刻被帶回劇情裡」。

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▲連俞涵在《茶金》演繹蕩氣迴腸的愛情。（圖／公視）
▲連俞涵在《茶金》演繹蕩氣迴腸的愛情。（圖／公視）
聽到這首歌，大家一致認為寫著「彭佳慧」的名字，彭佳慧說：「這是我第一次用母語獨唱客語歌，更是第一次演唱客家戲劇作品的插曲，對我來說，是非常珍貴的第一次合作。」為了打造有如在耳邊呼吸呢喃的感覺，羅文裕特別安排素有「鐵肺歌后」之稱的彭佳慧，提早在中午嗓子尚在暖機階段就進錄音室錄音，並請她把力量減半，細語獻聲，像在耳邊呢喃說話，像念詩般打造出來，加上絃樂的陪襯，雖然沒有很悲壯，卻是一首雋永的情歌。

彭佳慧與羅文裕先前首次客語歌曲合作，是對唱客語歌《你的名字像一首詩》，彭佳慧義氣相挺，酬勞是「一客排骨便當」，這次第二次合作，配唱《詩的第一行》，更是不過問酬勞，彭佳慧笑說：「配唱完至今，嗯，文裕老師沒有跟我談到有關酬勞的部分，哈哈。真正打動我的是《茶金》這個大時代茶商的故事，以及張薏心（連俞涵飾）跟KK（温昇豪飾）這麼浪漫的愛情故事。」看著薏心從皮包中掏出一塊元美金還給KK，承諾不在，彭佳慧忍不住嘆息說：「那一刻超糾心的，很讓人家有撕心裂肺的感覺，情緒到位，滿快就錄完了。」

▲連俞涵（右）、温昇豪以綠豆湯交心。（圖／公視）
▲連俞涵（右）、温昇豪以綠豆湯交心。（圖／公視）
柯智豪所製作的《茶金》原創配樂多達400多首，200首收錄劇中，精選61首發行數位原聲帶，從中小型室內交響編制的配樂、古典鋼琴曲、50年代歌舞場爵士樂、客家閩南歌謠、京劇北管到數首主題曲、涵蓋的音樂種類非常多元，囊括金曲歌后魏如萱（娃娃）演唱的主題曲《查有此人》、王若琳演唱的插曲《You're Breaking My Heart》、春麵樂隊演唱的《金金》，《茶金》全劇共12集已於公視+、中華電信MOD、Hami Video，以及 Netflix（台灣）、LINE TV，CATCHPLAY+（台灣、新加坡、印尼），myVideo上架。

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