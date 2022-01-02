歌后彭佳慧為《茶金》開唱母語　網友：終於等到了

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彭佳慧與羅文裕先前首次客語歌曲合作，是對唱客語歌《你的名字像一首詩》，彭佳慧義氣相挺，酬勞是「一客排骨便當」，這次第二次合作，配唱《詩的第一行》，更是不過問酬勞，彭佳慧笑說：「配唱完至今，嗯，文裕老師沒有跟我談到有關酬勞的部分，哈哈。真正打動我的是《茶金》這個大時代茶商的故事，以及張薏心（連俞涵飾）跟KK（温昇豪飾）這麼浪漫的愛情故事。」看著薏心從皮包中掏出一塊元美金還給KK，承諾不在，彭佳慧忍不住嘆息說：「那一刻超糾心的，很讓人家有撕心裂肺的感覺，情緒到位，滿快就錄完了。」
柯智豪所製作的《茶金》原創配樂多達400多首，200首收錄劇中，精選61首發行數位原聲帶，從中小型室內交響編制的配樂、古典鋼琴曲、50年代歌舞場爵士樂、客家閩南歌謠、京劇北管到數首主題曲、涵蓋的音樂種類非常多元，囊括金曲歌后魏如萱（娃娃）演唱的主題曲《查有此人》、王若琳演唱的插曲《You're Breaking My Heart》、春麵樂隊演唱的《金金》，《茶金》全劇共12集已於公視+、中華電信MOD、Hami Video，以及 Netflix（台灣）、LINE TV，CATCHPLAY+（台灣、新加坡、印尼），myVideo上架。