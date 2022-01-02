蔡英文為林靜儀站台　自爆：她跟我開會有時「很恰」

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顏寬恒批評林靜儀不斷質疑盧秀燕「是顏家的市長」，反諷「今天蔡總統專程搭專機下來幫她助選，難道蔡總統不是台灣的人民的總統，只是林靜儀一人的總統嗎？」
民進黨在沙鹿區舉辦「相挺林靜儀 正義一定贏」造勢活動，壓軸的蔡英文透露，自己是影響林靜儀走向政治路的那個人。2014她當民進黨主席，聽說有位女醫生很特別，不只照顧台灣的孩子，還去尼泊爾、土瓦魯等落後國家義診。當時她問林靜儀為什麼做這些事？得到的答案是「能醫好一個人，就是幫助一個受苦的家庭」，蔡英文邀請她當婦女部主任，之後還擔任無任所大使，讓世界看到台灣。
對手顏寬恒稱林靜儀即使當選，也只是蔡英文的投票機器。蔡英文笑說：「她外表看起來很溫柔，但開會時很敢說、有時也很『恰』，意見不同就爭到底，不會因為是主席就對我客氣。」國民黨攻擊她不溫柔，還公佈她在協調會凶官員的影片，蔡英文說：「林靜儀對沒有權力、受了痛苦的人很溫柔，當人民需要她時，是最勇敢強悍的那個人。」
桃園市長鄭文燦說，一個醫生可以同時擔任民進黨的國際部主任、婦女部主任，林靜儀是第一人。他自己在桃園「也曾面對百年政治世家、第３代市長，還是國民黨主席的兒子」，但沒有哪個家族那麼重要，中二選區選民有智慧，會讓舊時代走入歷史。
鄭文燦也為退役少將于北辰抱屈，「他從年輕開始愛的國家，和現在國民黨愛的不一樣，一個軍官經過痛苦掙扎做出退黨的決定，不成熟的政治人物卻說他為了3千元通告費，用這種方式污衊一個反共軍人。」
前交通部長林佳龍批評顏寬恒把南山截水道、橫跨大肚溪3座橋、海線鐵路雙向高架捷運等他在台中市長任內政績和計劃說成自己的，也感嘆市長沒連任後，很多建設被杯葛歸零。林佳龍並4問盧秀燕，行政院已核定的捷運藍線，為什麼重新規劃變更路線，增加327億？藍線B8站為什麼從坪頂站改為正英站，犧牲2萬人權益？正英站距顏家豪宅和服務處這麼近，新站附近有無顏家土地？為什麼變更路線最早不是由市府公開，而是副議長顏莉敏在臉書宣佈？