PLG／球給野獸！林志傑末節爆發　助富邦延長賽擊退國王

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易籃再戰後，雙方的得分火力都有所下降，第三節各攻下18分；末節比賽進入到白熱化階段，簡祐哲手感發燙，連續飆進三分讓國王將分數反超。比賽進入到最後2分鐘時，客隊握有2分領先。
接著，林志傑先在1分28秒時快速上籃，幫助富邦追回2分，但下一回合湯瑪士上籃得手，比數又變成3分差；暫停回來之後，林書緯先是得到2分，隨後助攻給塞瑟夫灌籃，幫助主場軍以104:103領先。
隨後國王的進攻，楊敬敏被吹進攻犯規，球權轉換後林書緯被犯規，他站上罰球線，但兩投盡墨。楊敬敏投進關鍵的三分球，勇士下一波球權石博恩搶到進攻籃板扳平，106:106進入到延長賽。
延長賽兩位黃金世代的球星互別苗頭，楊敬敏和林志傑分別為球隊投進第1球，之後石博恩也投進三分，林志傑招牌大轉身上籃得手，讓全場陷入沸騰，富邦以4分領先進入最後2分鐘。
暫停回之後，林志傑繼續發威，先是自己投進三分，接著再助攻給石博恩投進三分，也讓富邦再驚滔駭浪中鎖定勝利，報了上次兩軍交手輸球的一箭之仇。
富邦此役仍然以兩位洋將的發揮為最佳，塞瑟夫拿到27分16籃板，辛特力攻下19分10籃板3助攻。林志傑全場24分，其中18分發生在第四節和延長賽，展現老將價值；林書緯得到15分8助攻，石博恩16分8籃板。勇士全場20顆進攻籃板遠遠多過對手，失誤11:14也佔優，成為球隊取勝關鍵。
國王方面，本場比賽洋將湯瑪士歸隊得到24分17籃板，主控李愷諺得到17分9籃板9助攻，楊敬敏斬獲23分，洪楷傑和簡祐哲各投進4顆三分球，分別得到14分和20分。