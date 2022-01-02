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PLG／球給野獸！林志傑末節爆發　助富邦延長賽擊退國王

▲林志傑。（圖／PLG提供）
▲林志傑。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/台北報導

2022-01-02 19:30:31

富邦勇士今(2)日在2022年首個主場周的第2場比賽，面對聯盟勁旅新北國王，雙方鏖戰到延長賽，主場軍才靠著招牌球星「野獸」林志傑的精采發揮，以120:115驚險取勝。

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衛冕軍開季至今受到傷兵影響，狀況還是很穩定，昨天才在主場不敵攻城獅，今天面對國王開賽防守就沒有做到位，首節被對手攻下33分，次節靠老將林志傑的優異發揮苦撐，並在塞瑟夫半場20分10籃板、並且命中壓哨三分的出色表現下，以65:64反超比數。

易籃再戰後，雙方的得分火力都有所下降，第三節各攻下18分；末節比賽進入到白熱化階段，簡祐哲手感發燙，連續飆進三分讓國王將分數反超。比賽進入到最後2分鐘時，客隊握有2分領先。

接著，林志傑先在1分28秒時快速上籃，幫助富邦追回2分，但下一回合湯瑪士上籃得手，比數又變成3分差；暫停回來之後，林書緯先是得到2分，隨後助攻給塞瑟夫灌籃，幫助主場軍以104:103領先。

隨後國王的進攻，楊敬敏被吹進攻犯規，球權轉換後林書緯被犯規，他站上罰球線，但兩投盡墨。楊敬敏投進關鍵的三分球，勇士下一波球權石博恩搶到進攻籃板扳平，106:106進入到延長賽。

延長賽兩位黃金世代的球星互別苗頭，楊敬敏和林志傑分別為球隊投進第1球，之後石博恩也投進三分，林志傑招牌大轉身上籃得手，讓全場陷入沸騰，富邦以4分領先進入最後2分鐘。

暫停回之後，林志傑繼續發威，先是自己投進三分，接著再助攻給石博恩投進三分，也讓富邦再驚滔駭浪中鎖定勝利，報了上次兩軍交手輸球的一箭之仇。

富邦此役仍然以兩位洋將的發揮為最佳，塞瑟夫拿到27分16籃板，辛特力攻下19分10籃板3助攻。林志傑全場24分，其中18分發生在第四節和延長賽，展現老將價值；林書緯得到15分8助攻，石博恩16分8籃板。勇士全場20顆進攻籃板遠遠多過對手，失誤11:14也佔優，成為球隊取勝關鍵。

國王方面，本場比賽洋將湯瑪士歸隊得到24分17籃板，主控李愷諺得到17分9籃板9助攻，楊敬敏斬獲23分，洪楷傑和簡祐哲各投進4顆三分球，分別得到14分和20分。


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