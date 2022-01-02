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為林昶佐站台提升北市聲量？林右昌：想太多

▲基隆市長林右昌（左2）今日到台北市中正、萬華為無黨籍立委林昶佐站台。（圖／陳亭妃辦公室提供）
▲基隆市長林右昌（左2）今日到台北市中正、萬華為無黨籍立委林昶佐站台。（圖／陳亭妃辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-01-02 18:07:53

正國會的民進黨立委陳亭妃率領「台灣正青」鐵馬隊，從屏東到台北421公里的3天行程，今（2）日下午終於抵達無黨籍立委林昶佐的服務處，並為林昶佐的罷免案加油打氣。同為正國會的基隆市長林右昌也感到現場，但媒體提問是否為了提升在台北市的聲量，林右昌則回應「想太多」。

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林右昌日前在就職7周年活動，揭示7年來各項施政成果，不過有貴賓致詞要林右昌更上一層樓選台北市長。不過當時林右昌則回應，他現在是基隆市長，要做好市長的工作，「未來的事交給未來去決定」。

林右昌今日前往台北市中正、萬華力挺林昶佐，林右昌說，林昶佐是他的好朋友，歷次選舉都來力挺他，讓他有機會在基隆實踐抱負，林昶佐這一關一定要過，林是名優質立委，好的立委要守護；他單純是為林昶佐加油。

陳亭妃表示，正國會召集人林佳龍希望1月9日要把全國力量集結，討論後想到去年公投「南票北補」效應，因此決定「南氣北補」。而在蔡英文總統努力之下，國際情勢是順風，但國內卻有在野黨在扯後腿，糟蹋好立委。

陳亭妃說，雖然沒辦法幫林昶佐投下不同意票，但可以透過鐵馬隊讓民眾告訴住在中正、萬華的親戚，1月9日一定要去投票。她逆風騎了421公里，就是希望正國會能集結大家力量，把氣與正能量交給林昶佐。

林右昌也說，去年12月18日公投剛投完，1月9日又有罷免案，如過通過，3個月內還要再補選，今年底還要縣市長、議員選舉。中正、萬華區1年要選4次，民眾哪有這麼閒，利用民主制度行政治鬥爭的惡質行為，是不可取的。

林昶佐則說，大家都記得陳柏惟罷免案後，都在檢討為什麼不早點決定熱戰或是冷戰，要決定是否出來投不同意或是不投，但這個決策很難決定，他了解陳柏惟的心情。不過他早已決定要民眾出來投票，否則陳柏惟狀態又重演。

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