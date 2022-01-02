朴槿惠也出書！特赦後秒登熱銷榜首 談世越號、彈劾爭議
韓國前總統朴槿惠因任內爆出「閨蜜門」的親信干政案件，遭判處有期徒刑22年，不過現任總統文在寅考量朴槿惠身體狀況後，決定趕在2021年底特赦朴槿惠，而她在獄中與支持者們書信往來的內容也被集結成書，其中更談及當年彈劾與世越號沉船卻神隱7小時等爭議，開賣不久就登上各大通路排行榜。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-02 18:16:06｜2022-01-02 18:20:32
朴槿惠的特赦在去年12月30日晚間12時正式生效，雖然之前因收賄而被判的罰金150億韓元（約新台幣3.48億元）一併被免除了，但她也不再享有卸任總統退休金、司機等禮遇，僅剩下警衛保護，而她的新書《不是對誰都會心生思念》（그리움은 아무에게나 생기지 않습니다，）也於同日起在一般通路上公開販售。
根據《中央日報》、《韓聯社》等韓媒報導，這本自序書籍由朴槿惠的代理律師柳榮夏編寫，內容匯集了她與支持者們的獄中往來書信、遭彈劾罷免與入獄服刑的心聲，甚至解釋了世越號沉船時自己為何神隱等疑雲；韓媒《News1》更是指出，該書出版後便立刻竄上韓國最大書店「教保文庫」與「阿拉丁」、「Yes24」等網路書店的排行榜。
談及世越號沉船事件時，為何朴槿惠神隱7小時不現身，她避開具體的事件背景，僅表示當天身體狀況不佳，且稱青瓦台也知道此事，「世越號觸礁沉船的情況回想起來仍非常怵目驚心，當時有些關於我的奇怪謠言和惡意中傷流傳，但我相信真相的力量，所以選擇沉默，我相信隨著時間流逝，何為真實、何為謠言將會被揭開」。
關於彈劾事件，朴槿惠在書中多次提到她的判決缺乏實質正當性，就算形式上合法但仍不能稱為法治主義，她是基於「深信司法」而選擇站在正義的一方，她主張真相會在未來歷史的法庭上被揭開，並對當時以「不像話理由」追加發布羈押令狀的司法力量表達不滿，更稱當時早向律師們表達自己的意見，認為「出庭審判已不再有任何意義」。
報導亦分析，此處提及的「司法力量」正是時任首爾中央地檢廳長的尹錫悅，當時他負責主導偵辦閨蜜門案，檢察廳長任期結束後他卻加入朴槿惠所屬的保守黨「國民力量」，成為目前韓國最大在野黨國民力量的總統候選人。分析指出，這將導致泛保守陣營的國民力量分裂，參選總統的尹錫悅將陷入選擇兩難的境地，想達成「政權輪替」的願望也將會面臨嚴重考驗。