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以公益代替謝票！韓國瑜自比微光　盼為社會增添溫暖的光

▲高雄市前市長韓國瑜今（2）日於台北市舉行「善良微光見面會」，親自介紹新書《韓先生來敲門》，並宣布接任「典亮」基金會董事長。（圖／記者陳明安攝，2022.1.2）
▲高雄市前市長韓國瑜今（2）日於台北市舉行「善良微光見面會」，親自介紹新書《韓先生來敲門》，並宣布接任「典亮」基金會董事長。（圖／記者陳明安攝，2022.1.2）

編輯中心/綜合報導

2022-01-02 20:00:11

高雄市前市長韓國瑜今（2）日於台北市舉行「善良微光見面會」，親自介紹新書《韓先生來敲門》，並宣布接任「典亮」基金會董事長，晚間韓國瑜也在臉書發文表示，未來自己要持續以公益代替謝票，期盼藉由分享這些正向能量，帶給台灣社會更多光明與溫暖。

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韓國瑜說，自前年離開公職後，許多好朋友一直關心自己的近況，這段時間就如同在臉書跟大家分享的，大部分時間都在陪伴家人、放慢腳步跟自己相處；但同時也一直惦記著過去曾幫助過他的人、以及更多需要幫助的人們。

韓國瑜表示，原先就規劃要以公益代替謝票，因此以「韓先生」的身份走訪全台各地，拜訪許多了不起、一直默默做著各種好事與善事的人、發掘許多感人正面的故事，期盼藉由分享這些正向能量，帶給台灣社會更多光明與溫暖。

為了能更直接給予社會更多回饋，韓國瑜表示，在幾位好朋友的合作下，共同成立了「典亮」慈善基金會，主要的目標是希望提供育幼機構裡的孩子多一點學習上的協助，尤其英文部分，自己一直相信，英文能力是核心競爭力的重點之一。

韓國瑜說明，典亮慈善基金會提供課後家教伴讀及英文學習輔導，希望教育資源相對弱勢的孩子，能夠多一個機會培養多一點翻轉人生的能力，此外也襄助其他社福團體，在各種扶老、助幼和救貧項目上給予可能幫助與支援。

韓國瑜回憶，過去將近一年半的時間，基金會幾位年輕熱情的義工和同仁，分別定期幾間台灣南北各地育幼機構陪伴孩子讀書、學習英文，在疫情爆發期間，也投入捐贈物資的行列，為有需求的團體和機構提供援助。

韓國瑜表示，雖然基金會草創不久、規模不大、成員也不多、能做的事情還很有限，但相信凝聚和累積的力量，銀河璀璨原於繁星相匯，九層之臺始於一磚一土，我們就像一點一點不足為道的微光，雖然沒有太陽的耀眼、也沒有霓虹燈的奪目，但累積凝聚，希望能夠為台灣社會增添一道溫暖的光。（編輯：孫唯容）

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