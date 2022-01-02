PLG／招牌轉身上籃點燃全場 林志傑：很久沒用就用一下
富邦勇士今(2)日激戰到延長賽，才驚險的以120:115擊敗新北國王，當家球星「野獸」林志傑這一場砍下24分，關鍵時刻的大轉身上籃和干拔三分球，更是讓全場陷入沸騰，展現超級球星的價值。
記者黃建霖/台北報導
2022-01-02 20:28:06｜2022-01-02 21:13:18
這一場比賽林志傑前3節總共只有6分進帳，但末節加延長賽他就攻進了18分，幫助球隊最終得以拿下勝利。他賽後談到那一次精采的大轉身上籃時，幽默的表示，「很久沒用，拿出來用一下，其實是蠻累的」。
林志傑這一場打滿第四節和延長賽，對此總教練許晉哲表示由於曾祥鈞扛不了湯瑪士，因此塞瑟夫必須在場上，「有問志傑他的體力狀況，他跟我說沒問題，球隊也的確需要他在場上」。
至於談到這一場和楊敬敏在關鍵時刻多次互別苗頭，林志傑稱讚前者從CBA回來之後很多，對於自己的自律也非常值得稱許，「不過在球場上就是專注幫球隊取勝，沒有想那麼多，就是會互相鼓勵一下。」
末節和延長賽得分爆發，進攻欲望也明顯提升不少，是否的確感受到那是自己該挺身而出的場面？林志傑表示昨天回來首戰沒能幫助球隊奪勝，今天就是專注幫助球隊拚下這一場勝利。