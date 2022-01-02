顏寬恒的老虎裝像蜜蜂　焦糖：你的幕僚真的在惡搞你

中二立委補選，國民黨候選人顏寬恒今舉辦親子嘉年華活動，期吸引年輕父母支持，不料他的扮裝造型讓人一頭霧水，主持人介紹他是「老虎叔叔」。焦糖哥哥陳嘉行卻一句話突破盲腸，原來顏寬恒把老虎裝穿反了，陳嘉行挖苦他「畫虎不成反類犬」變成「詭異的物種」，「你的幕僚真的在惡搞你」。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-02 20:57:38｜2022-01-02 21:05:56
顏寬恒連續舉辦9場「恒想與你一起」親子嘉年華活動，先前多扮成耶誕老人分送禮物給小朋友，今（2日）在龍井區和台中市長盧秀燕、國民黨立委江啟臣、楊瓊櫻一起出場，陣容壯大。
顏寬恒則是全套裝備上身，但黃底黑斑條的動物造型出場時，大人小孩交頭接耳，有人問「那是蜜蜂嗎？」「是老虎吧？今天虎年」。上台玩互動遊戲時，主持人介紹他是「老虎叔叔」，總算解了大家的疑惑。
焦點哥哥陳嘉行卻一眼看出盲點，原來顏寬恒把老虎裝穿反啦！白色的肚子跑到背上去，像長出一塊大白斑。陳嘉行挖苦主辦單位「這麼多哥哥姐姐去表演也不救一下顏寬恒，好歹人家是付錢的業主啊⋯⋯XDDD 」。
他還不忘「提醒」顏寬恒，「衣服穿反很好笑，但你也不是第一個。哪個幕僚去借道具服的，晚上請他到服務處了解一下是不是1450臥底。」、「你穿這樣又戴著口罩想吸引小朋友的注意力，只會讓小朋友產生警戒心，這是小朋友的生物本能，看到詭異的物種出現，一定會保持距離以策安全。」
陳柏惟也補刀說：「到底是哪一國的老虎長這樣，我已經懶得吐槽了，你以為小朋友很開心，他們其實是在笑你啊！」網友則笑翻，還有人說「還好沒尾巴，不然就尷尬了」。