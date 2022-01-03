德外交官批蒲亭竄改歷史　警告俄入侵烏克蘭後果

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霍伊斯根接受德國「編輯網絡」（Redaktions Netzwerk Deutschland，RND）媒體集團訪問時表示，在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）眼中，美歐政權更替和不光彩撤出阿富汗是衰弱的表現，美國專心對付中國，無視俄羅斯的強權地位，也讓他生氣，因此他正找藉口準備入侵烏克蘭。
對於蒲亭宣稱烏克蘭是俄國領土的一部分，霍伊斯根抨擊蒲亭竄改歷史；他說，蘇聯領導人史達林已在1945年同意烏克蘭加入聯合國，1994年俄羅斯也在布達佩斯備忘錄中承諾尊重烏克蘭領土的完整，換取烏克蘭放棄核武。
俄國曾在2014至2015年間入侵烏克蘭，併吞克里米亞半島（Crimea）和佔領東部的頓巴斯（Donbas）地區，最近再度大軍壓境，戰火一觸即發。
霍伊斯根呼籲，如果俄軍再次入侵，歐美有必要對俄羅斯實施嚴厲的制裁，例如放棄已完工的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），並將俄國排除在「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）體系之外。SWIFT是全球金融機構通用的匯兌機制。
霍伊斯根說，西方有必要明確和堅定的回應，因為溫和的反應只會被蒲亭視為軟弱，刺激他「領土擴張的慾望」；蒲亭活在自己的懷舊世界，美化蘇聯和史達林政權，正準備恢復俄羅斯帝國，重新喚起對蘇聯的記憶。
針對蒲亭指責北大西洋公約組織（NATO）打破承諾，在華沙公約組織解體後向東歐擴張，霍伊斯根說蒲亭的批評沒有事實根據，因為不曾有這樣的承諾，2008年北約高峰會也已經因無法為軍事同盟帶來穩定為由，拒絕喬治亞和烏克蘭的加入申請。
至於蒲亭領導下的俄國，近年為何一再侵略烏克蘭，霍伊斯根說，蒲亭大力鎮壓反對派和非政府組織，甚至暗殺人在國外的對手，為了避免俄國人民羨慕烏克蘭人過好日子，不願看到穩定、民主和經濟蓬勃的烏克蘭。
霍伊斯根也不看好美國解決烏克蘭危機的能力；他說，美國社會分裂，健保、基礎建設等內政挑戰艱鉅，總統拜登無暇顧及外交，因此歐洲現在有必要扛起更多的責任。（編輯：韋樞）1110102