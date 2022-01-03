高雄一家4口遭酒駕撞毀　林家阿嬤呆坐病房外：未來在哪

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一名網友在臉書社團上指出，「一場突如其來的意外造成媳婦離世、兒子孫女重傷，當其他家屬忙於殯儀館，其他公務單位時，她必須承擔起照顧的責任，她每天奔波於不同病床、每天接受到不同醫師解釋不同的病情，每接收到一個新的病況，就落淚一次」。
這名網友看見林家阿嬤因不敢離開醫院，每次到醫院就會問她吃飯了嗎？阿嬤都會拿出麵包說「有，正在吃啊」，網友想逼她多吃點，她都會回麵包跟牛奶就可以了，不要別的，這方便，但網友也說「我知道，她其實根本沒吃幾口」。
網友也指出，林家阿嬤當她知道復健之路遙遙無期的時候，她開始重操舊業，將原本已經歇業的美髮店開始營業，並重新開始接受老顧客的預約，因為她說「趁他們三人還在加護病房的時候，能賺多少就是多少」，讓網友不禁感嘆，復原之路漫長，她不知道還能承擔多久，「現在只能靠自己，未來的路在哪裡」。
貼文一出網友們感到不捨又憤怒，紛紛留言表示「希望嚴懲酒駕」、「真的很難過、為什麼不嚴懲？」、「政府震怒⋯就沒了」，也有人詢問「美髮店在哪」、「能捐款嗎？」、「想捐款幫忙」，希望能讓阿公阿嬤減輕一點點，並建議可以直接提供個人帳戶，不要再透過任何單位。（編輯：林莞茜）
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