COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高雄一家4口遭酒駕撞毀　林家阿嬤呆坐病房外：未來在哪

▲高雄日前發生酒駕事故撞一家4口釀1死3重傷，林家阿嬤守護病房外。（圖／翻攝自《報怨公社》臉書社團）
▲高雄日前發生酒駕事故撞一家4口釀1死3重傷，林家阿嬤守護病房外。（圖／翻攝自《報怨公社》臉書社團）

編輯中心／綜合報導

2022-01-03 08:11:49

高雄日前發生酒駕事故，林姓一家四口遭黃姓駕駛高速撞上，導致媽媽范女傷重不治，爸爸和兩名女兒重傷仍在加護病房，有網友近日到醫院時，發現林家阿嬤憔悴守候在病房外，不敢離開，深怕一離開就會遺漏了什麼，也怕小孩在醫院內找不到熟悉的人會害怕哭泣，也或許是怕回家遇到親友關切，又或許是害怕要獨自待在原本充滿歡笑的家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黃姓駕駛因酒駕造成一家4口撞飛造成1死3輕重傷，37歲范母送醫後傷重不治。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲黃姓駕駛因酒駕造成一家4口撞飛造成1死3輕重傷，37歲范母送醫後傷重不治。（圖／記者郭凱杰翻攝）

一名網友在臉書社團上指出，「一場突如其來的意外造成媳婦離世、兒子孫女重傷，當其他家屬忙於殯儀館，其他公務單位時，她必須承擔起照顧的責任，她每天奔波於不同病床、每天接受到不同醫師解釋不同的病情，每接收到一個新的病況，就落淚一次」。

這名網友看見林家阿嬤因不敢離開醫院，每次到醫院就會問她吃飯了嗎？阿嬤都會拿出麵包說「有，正在吃啊」，網友想逼她多吃點，她都會回麵包跟牛奶就可以了，不要別的，這方便，但網友也說「我知道，她其實根本沒吃幾口」。

網友也指出，林家阿嬤當她知道復健之路遙遙無期的時候，她開始重操舊業，將原本已經歇業的美髮店開始營業，並重新開始接受老顧客的預約，因為她說「趁他們三人還在加護病房的時候，能賺多少就是多少」，讓網友不禁感嘆，復原之路漫長，她不知道還能承擔多久，「現在只能靠自己，未來的路在哪裡」。

貼文一出網友們感到不捨又憤怒，紛紛留言表示「希望嚴懲酒駕」、「真的很難過、為什麼不嚴懲？」、「政府震怒⋯就沒了」，也有人詢問「美髮店在哪」、「能捐款嗎？」、「想捐款幫忙」，希望能讓阿公阿嬤減輕一點點，並建議可以直接提供個人帳戶，不要再透過任何單位。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀