疫情燒+天氣不佳　全美新年取消逾4700架航班

MoneyDJ新聞 2022-01-03 07:51:16 記者 李彥瑾 報導
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由於COVID-19疫情反撲，加上大雪惡劣天氣，新年元旦假期期間，全美多達數千架航班被取消。自平安夜以來，航班取消數量持續增加，並於1月1日衝上高峰。
CNBC、CNN等外媒報導，上週末，美國航空公司取消逾4,700架航班，1月1日取消2,749架、1月2日再取消1,980多架，原因包括全國各地遭遇惡劣天氣，以及許多機組人員感染COVID-19而無法執勤。
美國重要航空樞紐芝加哥出現暴雪，積雪深度高達5英吋(12.7公分)。FlightAware的數據顯示，截至1月2日，美國第四大國際航空樞紐芝加哥歐海爾國際機場，航班取消率達27%。1月1日，歐海爾機場航班取消率為44%，芝加哥中途國際機場的航班取消率更高達54%。
這波取消潮正值COVID-19疫情以來的旅行高峰之際。美國運輸安全管理局(TSA)的數據顯示，2021年通過TSA檢查站的人數近5.8億人，比2020年增加79%，但仍比COVID-19疫情前的2019年減少約30%。
報導指出，Omicron變異株來襲，讓因應疫情動蕩不安長達兩年的航空公司，又面臨新的挑戰。
捷藍航空(JetBlue)執行長Robin Hayes於元旦發信向員工表示：「雖然公司預計2022年將全面復甦，但上下半年的表現將兩極化。」「在航空業傳統淡季，特別是新年假期後幾週，加上COVID-19確診數飆升，我們將經歷一段艱難時刻。」
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資料來源-MoneyDJ理財網