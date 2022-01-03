中職／胡智為求婚成功！將娶前樂天女孩艾璐

我是廣告 請繼續往下閱讀
胡智為寫下：
曾經說過，如果有好消息會跟大家分享
這個好消息是，我們要結婚了！
我的求婚誓言：
緣份就是這麼奇妙，在我人生最迷惘對時候妳出現了，第一次談話第一次見面，我就深深的被妳吸引。
(妳那獨有的氣質跟脾氣真的是讓我欲罷不能)
謝謝妳在我沒有目標跟方向的時候妳指引了我，鼓勵我支持我，一直牽著我的手不放開不讓我迷路，妳也知道我是個求知慾非常強的人，我從妳身上學到了很多東西，不管是工作，生活上，談吐，智慧，還有愛情，(歐！還有穿著 )
我一直以為我是個男人，但其實剛遇見妳得時候我根本就還是個男孩，是妳讓我蛻變成一個男人，我不是一個浪漫的人但我是一個有擔當的人，在未來的日子裡我將扛起責任，用我的生命去保護妳愛著妳，我一直認為愛情是互補的妳將補齊我的不足我也會補齊妳的不足，人不是完美的，但遇見妳這一切都很完美，往後的我們將面臨需多的挑戰，但我會緊緊牽著妳的手一起去克服去戰勝，謝謝妳出現在我生命中，用一句英文，
Love is something eternal，the aspect may
change，but not the essence。
亞璇，妳願意嫁給我嗎
最後謝謝妳相信我，而不是從其他人的嘴巴來認識我，我們會一直手牽著手往前走下去的。
胡智為今年下半季加入猛獅軍團，就幫球隊打進季後賽，而這場求婚成功，兄弟投手鄭凱文等好友也都有參與。