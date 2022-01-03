台積電漲11元領軍台股再創高 新年開紅盤攻上18370點
美股2021年最後交易日收小跌，台北股市今（3）日新年開紅盤表現亮眼，股匯雙升，開盤沒多久漲150多點，來到18379點再創歷史新高。權值股台積電為攻高要角，早盤大漲11元，來到626元。第三代半導體、IC設計族群也大多紅通通，像是嘉晶、漢磊、瑞昱、偉詮電都漲2到3%。
記者許家禎/台北報導
2022-01-03 09:27:56｜2022-01-03 09:31:50
美股道瓊指數2021年最後一個交易日（31日）下跌59.78點，或0.16%，收36338.3點；那斯達克指數下跌96.59點，或0.61%，收15,644.97點；標普500指數下跌12.55點，或0.26%，收4,766.18點；費城半導體指數下跌5.9點，或0.15%，收3,946.2點。
台北股市新年開盤漲41.39點，加權股價指數以18260.23點開出，沒多久漲150多點，來到18379點再創歷史新高。權值股台積電強勢領軍上漲，早盤漲11元，來到626元。台積電概念股也跟著走高，如瑞耘、長園科漲9%以上，盟立、辛耘、中美晶漲5到6%。
其他電子股如股王矽力漲逾2%、大立光也漲2%多。第三代半導體、矽晶圓一片喜氣，像是嘉晶、漢磊、環球晶、合晶、宏捷科漲1到3%。另外，IC設計族群也很亮眼，瑞昱、偉詮電、聯詠、金麗科、尼克森漲1到3%多。