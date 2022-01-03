不力挺晚上會睡不著　柯建銘：林昶佐能讓總召讓步

罷免林昶佐案將於1月9日投票，民進黨立法院黨團總召柯建銘與黨團幹部，今（3）日為無黨籍立委林昶佐站台。柯建銘說，假如不一起站出來「晚上也睡不著」，他與林昶佐經常意見不同，但林昶佐一出現，讓他必須很仔細聽，也是能讓總召退步、讓步的人。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-03 09:49:31｜2022-01-03 09:50:19
柯建銘指出，所有黨團幹部、成員，從南到北來到中正、萬華反罷免、挺昶佐，他了解林昶佐是個非常優質的立法委員，黨團一致地站在這裡支持林昶佐，優秀立委不應該受到罷免的待遇，這是民主最低的底線與正義感。
柯建銘說，他在立法院長期觀察、近距離接觸，林昶佐常常和他意見不一樣，林昶佐是一個人常獨立思考，並堅持自己的理想。在朝野協商時候，林昶佐是講道理又可以溝通的人，對於關心的法案會鍥而不捨溝通，也為選區拜託他好幾次。
「不應該受到罷免待遇」，柯建銘表示，若不一起站出來晚上也睡不著，優秀的立委不應該受到如此對待。林昶佐雖與他意見不同，但林一開口他就必須要處理，不像國民黨還沒開口，就知道要講什麼。
林昶佐則說，總召說的話讓他感動，確實有時候意見不一樣，他也會據理力爭。就像萬華變電所爭議，也是鄭運鵬委員跟總召協助他監督、要求台電，協助地方解決問題。
林昶佐表示，他的聲音、時間有限，需要大家一起幫忙發聲。到最後一周仍有民眾以違反罷免就是不投票，光靠他自己到處講真的不夠，今天所有人站出來，回去又發臉書，提醒中正、萬華選區的人，對他幫助很大。