星巴克也推「即期品」優惠！每天這時段麵包、點心打7折
關注到地球環保永續與剩食問題，不少超商、大賣場鼓勵人們不浪費食物，推出「即期品」優惠折扣促銷，隨著物價上漲，這種即期品優惠成了很多小資族或小家庭搶便宜的好選擇。台灣星巴克也宣布從今年元旦啟動「珍食計畫」，針對各實體門市所銷售、當日凌晨即過賞味期限的指定食品，包括三明治、麵包、點心、部分烤盅類食品及現烤專案類食品，將於當日晚間7點後以7折販售。那該怎麼辨識星巴克即期品優惠品項呢？每晚折扣時段開始時，食品櫃會放上橫幅海報，並在價格牌旁放上「珍食7折」的圓形小卡，便是屬於優惠折扣範圍的品項囉。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-03 14:35:13
以好質感與貼心服務受到不少消費者喜愛的星巴克，以咖啡持續帶來美好體驗為己任。台灣市場宣布已於今年1/1起啟動珍食計畫，各實體門市所銷售、當日凌晨即過賞味期限的指定食品，包括三明治、麵包、點心、部分烤盅類食品、及現烤專案類食品，將於當日晚間7點後以7折販售，目的在於減少食品浪費，從而減低碳排放量，更進一步為環境永續做出努力。
指定食品折扣類別將以各門市現場提供品項為準，排除美食外送服務及「星巴克APP行動預點」的事前訂購，僅限顧客於實體門市現場購買。各實體門市於食品櫃上放上橫幅海報，便是提示折扣時段將開始，只要看見食物價格牌旁有著「珍食7折」的圓形小卡，就屬於當日7折優惠的品項囉。
呼應全球星巴克將於2030年前將碳排放量、用水量和垃圾量減少50%的目標與承諾，星巴克在台灣也實施多項具體行動實踐減塑環保、環境永續，包括持續推出友善環境的植物基餐食菜單，以及咖啡飲品提供植物奶客製化選項如「豆奶、燕麥奶、杏仁奶、米製奶油」。並鼓勵顧客自行攜帶可重複使用材質的承裝容器至門市購買咖啡飲料，提供環保杯折扣10元等措施。
台灣星巴克也配合政府政策，將內用水杯、餐具，改變成可重複性使用的材質；門市使用的兩杯紙袋也改用回收紙製成。還有全門市導入可重複使用的不鏽鋼攪拌棒及以咖啡渣製成的托盤，落實回收減廢再利用的永續循環精神。現在曝光的「珍食計畫」，不僅能為環境盡一份心力，相信對不少喜歡星巴克的消費者們，更是生活小確幸。