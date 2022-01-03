亞太、台灣之星調整銅板價方案！5G低資費吃到飽恐成絕響
台灣大哥大選在去年最後一個工作天（12/30）宣布與台灣之星合併，更早之前遠傳也宣布投資亞太電信成立聯盟，雙雙引起電信業界震驚。今（3）日有消息傳出，亞太電信、台灣之星為因應業界異動，已悄悄調整低資費方案，取消部分極低費率方案。《NOWmews今日新聞》查詢亞太及台灣之星官網發現，亞太確實將49元低總量資費下架，但4G不限速吃到飽還有更低的199元方案；台灣之星則是悄悄將「O60」樂齡族優惠月租60元，調漲至99元。亞太電信低調回應證實部分方案已下架，未來若還有市場，一定會再推合適的資費。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-03 12:22:31
亞太電信原預計推廣至1月底的49元低總量資費，日前提前下架，同時下架的還有238元4G吃到飽方案。不過，亞太電信官方回應，目前4G資費最便宜的是「新朋友」方案，有99、138以及199方案，其中月租最低的99元為限速吃到飽；而4G不限速吃到飽則是月租199元，不過僅限於攜碼申辦門號使用。
亞太電信表示，49元低總價方案下架僅是因為檔期到期，並非因應同業而有所布局，目前官網上仍有99至199元的低資費方案，其中199為4G不限速上網吃到飽；與先前238元方案最大差別是，199元是攜碼申辦，且是數位門市限定，而238元方案則是不限定門號；亞太電信會依顧客需求做出資費調整，未來若還有市場，一定會再推出合適的資費。
另外，台灣之星官網則顯示，目前4G資費最便宜則是0元起的「U15」小孩門號限定優惠，月租0元起，超量每GB加收20元，每月最高299元，但超量的語音通話去年5月每分鐘僅收1元，但現在漲至6元；另外還有「O60」樂齡族優惠，去年9月時月租費為60元，目前則漲至99元；至於4G不限速吃到飽方案，目前最低僅有月租399元的資費，網內免費之外，網外與市話各送20分。
外界也預測，在電信業洗牌重新回到「電信三雄」時代後，不僅4G低資費有所鬆動，就連5G低資費吃到飽方案也將走入歷史。不過亞太電信強調，目前亞太仍維持「5G極速升等」、「5G極速飆網」兩大5G方案，目前沒有計畫調整。據了解，目前亞太電信5G上網不限速吃到飽最低月租費為1399元，限速吃到飽最低則是月租799元。