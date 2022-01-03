時力1月23日辦募款餐會　將推無政治包袱素人參選

我是廣告 請繼續往下閱讀
時力秘書長白卿芬表示，經過蒐集各方意見。決策會議通過2022年選舉主軸為「改變持續 與力同行」，主要是看到2018年選舉有10多位以素人之姿參政的年輕朋友，進入地方議會後為地方帶來改變，希望這樣的改變能持續不間斷，這些年輕朋友徹底翻轉傳統政治，創造許多不可能，例如彰化地方議會通過70年來第一個地方自治條例，基隆時力的議員以參議式方式建議地方配合款能實際用到民眾所需。
白卿芬表示，時力會繼續推出沒有政治包袱的素人，去年時力發出2022年第二類地方公職人員、直轄市議員、市議員、鄉鎮市民代表、村里長等招集令，經過第一階段地方主委面試與篩選，以及提名小組把關與審查，最後經過決策委員會通過與確認，即將在1月份公布第一份地方選舉的提名名單。
時力立委邱顯智表示，保證金門檻始終是對青年參政的一個門檻，他一再立院對中選會質詢，但是中選會仍然維持現有的保證金門檻，非常令人失望，希望大家能共襄盛舉1月23日的募款餐會。
媒體詢問縣市首長選舉會不會派候選人，陳椒華指出，會持續跟有意願參選人士做溝通，討論是否與時力合作或做時力的選人，而最後是否會有人參選縣市首長，時力一直有在密切進行，「至於是否會派候選人，今年一定會給大家一個交代。」