支持韓國瑜選2024？侯友宜：想為人民做事都是好事
前高雄市長韓國瑜2日在台北市大安森林公園舉辦新書的見面會，吸引大批的韓粉參加，是否有助凝聚國民黨的士氣，也引發政壇的關注；對此，新北市長侯友宜今（3）日受訪時僅強調，祝福韓國瑜新書大暢銷，期待大家為國家、人民好好的做事！
記者陳志仁／新北報導
2022-01-03 11:15:07｜2022-01-03 11:30:14
侯友宜今日出席新北市政府青年局的成立儀式暨慶祝茶會，針對韓國瑜的新書見面會被外界視為「復出起手式」，若韓國瑜代表國民黨參選2024的總統大選，民調好感度第一的侯友宜態度，也備受關注；侯友宜回應，只要每一個人想為國民人民做事，這都是一個好事情。
至於韓國瑜的復出，是否會衝擊2022、2024的國民黨選情？侯友宜指出，每一個人把自己的工作、角色做好，全心全意為國家、人民做出最大的貢獻，讓中華民國在台灣的每一個人，都能夠努力扮演好自己的角色。
2018年的縣市長大選，當時代表國民黨參選新北市長的侯友宜、台中市長盧秀燕及高雄市長韓國瑜展現好情誼，喊出「漢子、燕子、禿子，讓台灣過好日子」的口號，並高票當選；因此，侯友宜是否有拿到韓國瑜的新書，也備受關注？侯友宜僅說「謝謝大家，我還是很期待的是，大家努力為人民做事。」