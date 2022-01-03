外資調高目標價 台積電早盤登上631元、市值突破16兆元
台積電法說會將在13日登場，有美系外資預估，台積電第1季營收將季增3.7%，2022年美元營收將成長26.1%，目標價將由1028元上調至1035元，並重申買進評等。而台股今（3）日開紅盤，權值股台積電發威！早盤以619元開出，沒多久大漲16元，來到631元，漲幅2.6%以上，市值突破16兆元。
記者許家禎/台北報導
2022-01-03 11:15:37
高盛指出，台積電可望上調資本支出，之前法說會上已公布3年千億美元資本支出計畫，未來在日本、美國、中國大陸也會有擴產，再加上還有高雄廠、台中廠也有譜，因此預期資本支出可能上修。
高盛指出，今年2022年Q1台積電產能利用率可望維持高檔，漲價效應開始發酵，預估台積電2022年毛利率53.1%、營益率42.9%，皆比去年更好。預估第1季營收將季增3.7%，2022年美元營收將成長26.1%。
另外，在3奈米製程方面，高盛認為蘋果、Intel將是台積電N3的首波客戶，因此預估3奈米在2023年將占台積電營收16%。依據上述種種，樂觀看好台積電營運動能，因此目標價由1028元上調至1035元，並重申買進評等。而今日台積電早盤股價達到631元，市值也突破16兆元。