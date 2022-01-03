朱立倫新年走訪地方　佈局縣市長選舉

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對於怎麼幫顏寬恒在選前最後一週做最後衝刺，朱立認為不要變成所謂政黨對決，對於台中市第二選區來講，就是一個誰能夠為地方好好服務？誰能夠扮演好好的立法委員的角色？是一個在地對空降、是一個服務對口水、是一個正義對抹黑的選舉。
朱立倫呼籲，不管是顏寬恒同志或是其他候選人，要實實在在地對地方來服務，不要用空降又空心，只靠造謠抹黑或者是所謂的外來的所有的力量想要來影響中二選區，還是希望它是一個實實在在的陸軍對所謂惡質網軍、惡質造謠的選戰。
至於韓國瑜的新書發表會湧入萬名的民眾，有些名嘴說主席朱立倫對韓仍擁有這麼大的能量，可能正在「心驚膽顫」，朱立倫則指出，對於國民黨來講，希望每一個同志都好，每一個同志都更強，每一個同志都受到更多的歡迎，是非常開心地、正面的看待每一件事情，只有民進黨希望國民黨弱、希望國民黨戰、希望國民黨互相對立。
對於韓國瑜聲勢仍高讓他「心驚膽顫」？朱立倫強調絕無此事，韓市長做公益的12個主題都很棒，那事前都非常的清楚，韓市長也送了這本書給他，兩人也聊了很多，那接下來韓市長要做很多的公益活動，能夠幫忙的會盡量幫忙，大家一起來，大家對國民黨都是充滿愛、充滿支持。