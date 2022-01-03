元旦被罰站引支持者不滿 柯文哲反批自家人「興風作浪」
台北市長柯文哲在元旦時參加升旗典禮，不過疑似因為總統府方面安排不當，而讓柯文哲在室外「罰站」超過半個小時。對此民眾黨相關人士與柯文哲的支持者們都感到相當不滿，頻頻在臉書上PO文或是接受媒體訪問護主。不過這些做法似乎都未獲柯文哲青睞，今（3）日更直言「感覺好像很喜歡興風作浪」，更明白表示「我都不在意了，你們旁邊的人這麼熱烈幹什麼？」
記者丁上程／台北報導
2022-01-03 11:38:07
針對柯文哲在元旦典禮中被晾在戶外罰站一事，民眾黨包含秘書長謝立功在內等多位人士，甚至連妻子陳佩琪也都在臉書上PO文聲援柯文哲。除了謝立功要求總統府應該要道歉外，民眾黨發言人楊寶楨也直呼「民進黨心胸能寬一點嗎？」
不過對於支持者們的力挺聲浪，柯文哲似乎反而不買帳。「以我的個性，你叫我站就站，我也不會去在意或者小題大作。」柯文哲表示覺得很奇怪，原因在於自己身為當事人都覺得無所謂了，為什麼大家都那麼在意？「我感覺就是好像很喜歡興風作浪。」
「我都不在意了，你們旁邊的人這麼熱烈幹什麼？」柯文哲強調，台灣要做的事情太多了，別浪費大家時間。而現場記者也追問，多數在幫柯文哲講話的，好像都是民眾黨與相關支持者？對此柯文哲也表示，已經透過Line跟民眾黨的人說「這件事不准再發言」，並強調「人活在世界上不需要每件事情都去計較，即使安排怪怪的，過去的就算了。」