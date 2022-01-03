國產發威？國際化妝品牌踢中國市場鐵板　再傳大撤店潮

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根據了解，悅詩風吟的定位是20至26歲的學生和年輕女性使用的平價護膚彩妝。於2012年正式進入注國式場，從2014年起以每年新開100家門市的速度進入中國二三線城市，巔峰時期在中國擁有超過800家門市。
不過隨著中國「禁韓令」實施，自2017年開始韓流文化在中國退燒，悅詩風吟的業績開始下滑，2019年就關閉約40家門市，2020年疫情爆發之後，再度關閉至少90家門市。
不過悅詩風吟並不是愛茉莉太平洋旗下第一個在中國市場大量關店的品牌。集團旗下品牌之一伊蒂之屋（Etude House）在2021年3月就已經徹底關閉了中國市場所有實體門市，僅保留實體美妝集合點「調色師」渠道，其他轉為線上經營。根據其官網數據，伊蒂之屋於2013年進入中國市場，巔峰時期曾在北京、上海、廣州、武漢等25個城市開設了58家品牌直營店。
對於韓國化妝品企業大規模撤店，不少中國媒體將原因歸於中國國產品牌「銷售增速」，因此擠壓國際化妝品牌的空間。不過不僅是韓國化妝品牌在中國市場挫敗，幾乎所有外資化妝品企業都出現了撤店潮，並遇上一定程度挫敗。
日本花王集團旗下的彩妝品牌KATE被傳出將淡出中國市場，不過花王在12月中旬出面否認退出中國市場消息。另外包括化妝品巨頭歐萊雅（L’Oréal S.A.）、資生堂（Shiseido）、聯合利華（Unilever）、雅詩蘭黛（Estée Lauder Companies, Inc.）旗下的品牌都傳出撤店退市潮。