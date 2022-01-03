《以家人之名》偽兄妹爆三角戀　張新成「各憑本事」

由譚松韵、宋威龍、張新成主演的溫馨家庭劇《以家人之名》，描述沒有血緣的人因為愛而成為「一家人」，生活化的角色及劇情是該劇引發共鳴的主因，劇中3個「偽兄妹」的感情線，也是整部戲的爆點，張新成被問到如果現實生活和兄弟同時喜歡上一個人時，會如何面對，他的答案則是「各憑本事」，然後看對方喜歡誰，「如果是選對方，我就避而遠之，但如果選的是我，那也沒辦法。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-03 11:50:15
張新成認為他的角色「賀子秋」，本質上就是一個大家身邊能見到的一個普通人，人設很接地氣，「我雖然沒有和角色一樣家庭有缺失或遺憾，但看到角色的成長過程，在看劇本時就會常常落淚。」越是簡單的角色演起來卻得更扎實，「必須體現在生活中的一些細節，再作豐富的鋪墊和設計。」張新成同樣也是《以家人之名》的製片人，出道不到10年已累積許多作品，對於表演他自我要求甚高，當遇到拍戲壓力特別大時，晚上睡覺還會夢遊，「會突然醒過來，說一段台詞，然後繼續躺下睡。」
女主角譚松韵在2021年時憑《以家人之名》「李尖尖」一角入圍白玉蘭獎最佳女主角，巧合的是同入圍的還有演出《山海情》的熱依扎，兩人因《後宮甄嬛傳》結緣，對於兩人交情，譚松韵在節目專訪時曾提及有件事讓她至今難忘，當時兩人拍戲同住一間房，有一回她生病了，熱依扎會在收工後親自煮梨子水給她喝，讓她備感溫暖，日後各自在工作上遇到挫折時，也會像老朋友一樣相互鼓勵與安慰。
「李尖尖」一角在譚松韵的詮釋下極為討喜，即使兒時喪母，在父代母職的細膩愛護下，她仍保有陽光開朗的性格，就連譚松韵自己都喜歡上這個人物，「看劇本時就被治癒到了，喜歡李尖尖，喜歡她面對事情的思路和心態，反套路出牌，不矯情又非常重感情。」譚松韵提到從小受父母的影響甚深，時而嚴苛、時而放縱的開明教育，讓她即使遇到負面情緒來的時候，她仍會告訴自己要努力的向上生活。《以家人之名》今（3日）起周一至周五晚間8點在中視頻道播出。