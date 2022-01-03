顏家817招待所侵鄰里公園 國產署：竊佔國土移送地檢署
中二立委候選人顏寬恒家族的「817招待所」除有2/3是違建，另被踢爆侵佔鄰里公園用地，國產署今上午前往會勘，證實侵占面積134平方公尺，要求拆屋還地，顏寬恒弟弟承諾在2周後動工拆除。顏家另涉刑事《竊佔罪》，國產署將移請地檢署偵辦。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-03 12:35:22
中二立委候選人顏寬恒家族買進南屯區楓樹段817地號的公共設施保留地，被爆平常做為招待所使用，且有大量違建，經台中市政府勘查，確定700多平方米的建築物約有500平方米為違建。上月7日，顏寬恒親自開怪手敲下第一塊磚宣示決心，卻被對手林靜儀譏嘲拆除作業牛步化。
之後民進黨立委林楚茵再爆，「817招待所」右後門有一塊「公園使用須知」告示牌，該處為鄰里公園用地，顏家卻侵占國有地蓋房子、做為招待所出入口使用。
顏家則向國有財產署申請現況標租，國有財產署中區分署長趙子賢今（3日）上午前往會勘，他表示：「依照航照圖，建築物是104年之後才興建，依規定不能現況標租，我們會把標租案註銷、請律師走法律途徑要求拆屋還地，針對竊佔國土、刑事的部份，也會移請地檢署偵辦。」
趙子賢說明，被佔用的是公設預定地，將留供地方政府辦理撥用。根據國產署實勘，顏家侵占面積134平方公尺，地上有棚架、磚造平房、假山等庭院造景，其中平房應拆除3/4左右。顏家由顏寬恒的弟弟顏仁賢出面簽署會勘記錄，並表示將於2星期後開拆。
至於市府1個多月前認定的違建，目前拆除進度仍集中在圍牆、左後門建築。趙子賢表示，顏家沙鹿莊園亦被舉報侵占國有地，下午將繼續前往勘查。