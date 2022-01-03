李連杰都抗拒不了的性感！利智超強美豔基因傳承女兒

60歲的利智年輕時風情萬種，在上海出生的她移居香港後，獲得1986年亞洲小姐競選冠軍，也是少數從香港人手中搶走后冠寶座的大陸人。利智和李連杰1988年因電影《龍在天涯》相識，當時李連杰為了利智拋妻棄女，2人祕密交往11年後，於1999年步入禮堂，婚後育有2女，2個女兒Jane、Jada出落得亭亭玉立，繼承了媽媽利智的美麗基因。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-03 12:48:09
利智年輕時曾和已故的「澳門賭王」何鴻燊走得相當近，但當時何鴻燊的四房太太四房梁安琪作風強勢，還一度發出「江湖追殺令」，讓利智被趕出香港，直到後來有人居中調節，才讓此事順利落幕。但魅力無法擋的利智也沒閒著，迷倒了當時還名聲不顯的李連杰。李連杰當時和同門師姐黃秋燕才剛結婚不久，且育有2女，但李連杰為了利智不惜和一樣是武打明星的元配離婚。
如今利智和李連杰結褵將近23年，一家四口非常幸福美滿。利智12月31日生日，日前老公、女兒們除了一起團圓跨年外，也幫她一起慶生，但今年利智相當低調，沒有曝光當天自己的模樣，只有2個女兒PO出媽媽年輕時的美照。利智在嫁給李連杰後淡出娛樂圈，專心在家相夫教子，李連杰則是逐漸打造出屬於自己的「功夫帝國」。