高市連2年零本土登革熱 自日治時期以來防疫史上僅見
在COVID-19疫情全球肆虐之下，高雄市在2019年11月之後連續兩年兩個月「零」本土登革熱病例發生，是自日治時期以來高雄市登革熱防疫史上所僅見；於此同時新加坡面臨COVID-19與登革熱疫情的無情肆虐、而全台也發生73例本土登革熱個案。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-03 13:54:02
根據高雄市衛生局的統計資料，從1998年至2019年11月，高雄每年也都有登革熱病例發生。之後受到武漢肺炎疫情影響，指揮官陳其邁市長帶領市府防疫團隊及全體市民的通力配合，成功將登革病毒阻絕於境外，從2019年11月後至今，高雄連續2年2個月「零」本土登革熱病例發生，這也是自日治時期以來高雄市登革熱防疫史上所僅見。
衛生局表示，高雄市具備海空大港的國際樞紐大城，與東南亞疫區交通往來頻仍，加上氣候高溫潮濕，環境生態中埃及斑蚊密度全台最高、高人口密度與住宅密度更助長登革熱疫情傳播風險，使得高雄市登革熱盛行率全台最高。
衛生局指出，登革熱流行時期以5至11月為主，病例高峰多於8至10月；2014至2015年造成約3萬5000例感染，2016年起高雄市登革熱防疫策略以「決戰境外」、「醫療整合」、「法治教育」及「社區防疫」為主軸，市長陳其邁為因應國際疫情肆虐，特別對國際移工、漁工入境後居住檢疫的集中檢疫所、防疫旅館環境強化執行環境整頓、病媒蚊監測等防疫工作。
衛生局說，目前全球仍於武肺疫情盛行之際，加上鄰近東南亞國家登革熱疫情風險依舊，為落實「決戰境外」防疫策略，2021年共檢疫5056人、發現9例疑似個案經後續採檢排除7例確診2例，成功將登革病毒阻絕於境外，降低社區感染登革熱的風險。