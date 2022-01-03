Tag人物／婚姻觸礁事業低谷 魏淑鳳冷凍粉圓要拼億萬年收

一顆顆渾圓飽滿的珍珠，在霧氣中起鍋，晶瑩剔透的光澤感令人食指大動，從 2016 年起臺灣粉圓出口年年成長，即使受到疫情影響，粉圓出口量在 2020 年也創造了上億產值，各家業者紛紛出奇招研發出獨門配方的粉圓，然而早在 30 年前，魏淑鳳就已經成功研發出含有內餡的包心粉圓，門市更創下單日最高營業額 20 萬的紀錄，在事業如日中天時，魏淑鳳的婚姻危機卻成為新聞焦點，事業一度跌入低谷，為了員工她迅速重整旗鼓，在疫情期間更推出冷凍粉圓，讓消費者在家簡單微波就能吃到粉圓 Q 彈口感，不論是婚姻危機還是疫情，只要站穩腳步，魏淑鳳相信一切都有再出發的一天。

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▲ 魏姐在疫情期間更推出冷凍粉圓，讓消費者在家簡單微波就能吃到粉圓 Q 彈口感。（圖／記者詹皓帆拍攝）

兒時的幸褔滋味 成為創業 初心

魏淑鳳被大家敬稱魏姐，想起剛開始籌備創業的階段，她笑說根本沒想到會有現在的規模，魏姐畢業後就與先生在臺北開設快餐店，臺北緊湊的生活節奏令她飯吃不下、覺也睡不好，因此萌生想回宜蘭羅東的念頭，當魏姐回到土生土長的羅東，她想起小時候只要表現好，媽媽就會買一碗冰冰甜甜的粉圓冰獎賞她，這個幸福的滋味，成為她創業的墊腳石，但是面對一盤盤散沙似的木薯粉，魏姐只能束手無策，於是她回學校求助當時嘉義農專的老師，起初魏姐以自家廚房當作實驗室，花了兩年的時間研發，實驗了不計其數的原料，才終於成功研發出含餡的包心粉圓。

包心粉圓一砲而紅 全臺加盟店快速展開

包心粉圓推出後，魏姐開始擺攤做生意，但是一開始並沒有想像中的順遂，即使跟著名的羅東夜市僅一街之隔，生意卻是不如預期，直到某天原本經營的攤位被房東收回，剛好朋友找魏姐到羅東夜市合租攤位，沒想到相隔僅僅 200 公尺的距離，生意卻開始有了起色，緊接著 2006 年雪隧通車，台北的人潮往宜蘭進行觀光，媒體爭相報導，包心粉圓成為宜蘭家喻戶曉的特色美食，更吸引人慕名前來徵求開放加盟，全盛時期開放了 50 幾間加盟店，其中有 30 家為直營， 隨著越來越多人邀約加盟，魏姐卻堅持嚴格挑選合作對象，要求加盟店主必須到總部面試、培訓，確保品質與服務都能維持最佳水準。

▲ 魏淑鳳被大家敬稱魏姐，想起剛開始籌備創業的階段，她笑說根本沒想到會有現在的規模。（圖／記者詹皓帆拍攝）

婚姻觸礁成事業危機 為了員工迅速重整旗鼓

然而在事業剛有一番成就時，魏姐的婚姻卻碰上了危機，「我花了超過十年的時間才從傷痛走出來，如果要說這件事讓我學到什麼？我會說要更愛自己一點。」魏姐回想起那段日子，婚姻的危機瞬間轉變成事業的低谷，在農曆年前，前夫無預警的封廠，造成許多門市無貨可用沒法開張，以往春節是年度最重要的旺季，眼看員工年關將至生計卻沒有著落，魏姐強忍傷痛在除夕夜找工廠，初一請水電師傅、初二動工、初五將設備準備齊全，終於在初十順利恢復總店的營運，魏姐笑談當初沒有悲傷的時間，但箇中的心酸只有自己可以體會。

後疫情世代重新出發 全力拼出口億萬商機

2021 年五月，全臺實施三級警戒，政府禁止餐廳用餐，民眾不敢出門，餐飲服務業陷入一陣低迷的寒冬，隨之而起的是網路宅配商品，魏姐採用冷凍粉圓技術，將產品銷往各大通路，冷凍粉圓的好處是，讓消費者可以在家將粉圓微波後，就可以吃到跟店裡一樣的現煮口感，搭配牛奶和紅茶，不用出門在家就能享受美味，這期間魏姐也趁勢將粉圓銷往新加坡、英國等，要將道地的宜蘭滋味銷到全世界，新的一年進入後疫情的時期，魏姐承諾要攜手所有員工一起重新出發。

▲ 包心粉圓成為宜蘭家喻戶曉的特色美食，全盛時期開放了 50 幾間加盟店，其中有 30 家為直營。（圖／記者詹皓帆拍攝）

魏淑鳳小檔案

年齡： 1965 年生， 56 歲

學歷：嘉義農專農業經濟科（已改制為嘉義大學）畢業

經歷：

1991 年，推出包心粉圓

2010 年，獨立設公司並推出品牌「魏姐包心」

店家資訊：