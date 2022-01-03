NBA／湖人險勝灰狼勝率回5成 但籃板卻慘輸對手一倍
洛杉磯湖人在缺少Anthony Davis的情況下，依舊走得步履蹣跚。今日他們以108:103擊敗明尼蘇達灰狼，勝率剛好來到5成，不過在籃板數則是只有對手的一半，浮現小球陣容的隱憂。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-03 13:44:46
灰狼這一場多人缺陣，包括明星中鋒Karl-Anthony Towns和主控D'Angelo Russell，不過湖人還是打得相當辛苦，本場比賽他們一共只有28個籃板，而灰狼則是有56個籃板，其中20個是進攻籃板，籃下優勢明顯。
前三節打完灰狼還以2分領先，不過末節他們多次錯過機會，讓湖人反超比數，並且靠著Carmelo Anthony的「四分打」擴大優勢，最終驚險的拿下勝利。
James今天沒能延續連續30分場次的紀錄，但還是貢獻了26分7籃板5助攻，射手Malik Monk斬獲22分；Russell Westbrook得到20分5次助攻，但發生10次失誤。
灰狼方面，N.Reid拿到全隊最高的23分11籃板，狀元前鋒Anthony Edwards三分球6投0中得到18分，鋒線M.Beasley攻得16分，後衛Patrick Beverley拿到12分9籃板和6助攻。