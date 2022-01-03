高雄跨年收視全台第一 「許富凱奪最高點」完勝郭書瑤
「2022台灣燈會會前會─高雄跨年蓬萊舞台」跨年夜收視第一霸主收服陸海空粉絲，晚會10:00到10:40平均收視2.50，總收視人口1,538,000，收視全國第一，而收視最高點3.46，則是落在來自高雄旗山的金曲歌王許富凱表演橋段。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-03 13:57:11
許富凱日前一出場，就5G連線帶來無敵創舉就是全台首創的異地共演，以5G連線跟另一端「高流舞台」的蔡昌憲，雙邊主持群互相PK粉絲尖叫聲，把氣氛炒到最高潮。另外，獨家演出的郭書瑤勁歌熱舞的部分也很吸睛，她帶來6位舞者，演唱輕快的《HONEY》，收視率來到2.33，衝出高收視，挖空腰部、極少布料泳裝，讓台下觀眾嗨到不行，一出場秀出曼妙身材，胸前金色馬甲超前衛胸型「安心奶點點」超明顯，網友瘋狂用「木蘭飛彈」、「金色飛彈」來洗版，甜美又超放電的曲風電翻所有人。
高雄跨年蓬萊舞台祭出超群全台的三大亮點，第一是無人能敵的「重金」主持群浩角翔起、吳姍儒（Sandy）以及籃籃，第二亮點「節目卡司橫掃四金」再加上異地連線雙舞台，以及無敵海景舞台神級的「跨年雙軍艦舞台」，以及民視AR團隊製作飛船、巨鯨以及蘇慧倫黃色巨鴨等圖，讓人驚喜連連。