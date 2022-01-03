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木蘭隊長王湘惠回花蓮母校　盼重現「女足搖籃」昔日榮光

▲於1989年成立，培養出許多木蘭女將的花蓮光復國小女足隊，在2022年的第一天舉辦「光小女足1989」活動。（圖／官方提供）
▲於1989年成立，培養出許多木蘭女將的花蓮光復國小女足隊，在2022年的第一天舉辦「光小女足1989」活動。（圖／官方提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-03 14:03:59｜2022-01-03 14:04:51

於1989年成立，培養出許多木蘭女將的花蓮光復國小女足隊，在2022年的第一天舉辦「光小女足1989」活動，感謝啟蒙教練楊正治及光小校長張宏政、老師王世安，光小女足1989校友贈與足球並由恩特斯ENTES運動品牌贊助訓練襪。「光小女足1989」活動發起人、現役中華女足隊長王湘惠表示，這次活動除了敘敘舊，還特別製作光小女足1989年的復刻球衣，傳承創隊精神，也盼結合校友們的力量，讓光小繼續扮演「女足搖籃」的重任。

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「這是我踢球的起點，更是女足的根，有很多無法被取代的回憶。」王湘惠特別感謝楊正治的培育與師母的多年相挺，「希望能夠凝聚光小女足的精神，激勵新一代的光小女足球員，將他的精神傳承下去。」

▲於1989年成立，培養出許多木蘭女將的花蓮光復國小女足隊，在2022年的第一天舉辦「光小女足1989」活動。現役中華女足隊長王湘惠也開心與會（前排左一）。（圖／官方提供）
▲於1989年成立，培養出許多木蘭女將的花蓮光復國小女足隊，在2022年的第一天舉辦「光小女足1989」活動。現役中華女足隊長王湘惠也開心與會（前排左一）。（圖／官方提供）
光小女足的成員大多來自花蓮的馬太鞍阿美族部落，楊正治回憶，學生能夠加入足球隊，很感謝部落家長在背後的支持，還記得球隊草創期因經費拮据，市民代表蔡義昌在火車站送行時捐款10萬元，得以順利出征，並謝謝張宏政校長與王世安老師隨行出國，打遍國際分齡足球賽。

「光小女足1989」打響了第一炮，因為到歐洲比賽成績不錯，外交部將消息傳到教育部，補助光小經費興建演藝堂，以及當時首屈一指的人工草皮足球場。隨後光小成為國內女足搖籃，這次回娘家活動除了王湘惠，還有前國腳何夢華、何夢婷姊妹檔，以及現役木籃球員陳雅惠、羅慧慈、林凱玲，都回母校共襄盛舉。

何夢華是光小女足第3屆成員，也回母校服務、目前擔任總務主任的何夢華表示，「很有意義的活動，意涵包括了光小女足精神，不要因為大環境加上少子化的影響，以及家長對足球運動了解不夠，怕小孩累，影響課業。未來希望能夠持續推展足球運動，讓更多家長認同足球，雖面臨斷層，願藉由活動來拉近距離，更願意讓小朋友參加球隊。能改變女足低潮的困境，回到輝煌時期。」

花蓮縣議員蔡依靜表示，「光小女足1989」開創馬太鞍部落的體育文化特色，堪稱足球運動推展到社區的先驅者。事實上，花蓮光復鄉不只是有糖廠，還有台灣最強的女足球員，一直是馬太鞍部落的驕傲。王湘惠透露，這次回娘家活動還製作復刻球衣，就是希望除了敘舊活動外，也能讓「光小女足1989」成為一個類似俱樂部或校友隊的組織，透過表演賽或公益教學來回饋基層，並爭取更多企業支持，讓目前因為少子化與資源不足，維繫不易的光小女足能夠永續經營，培育出更多優秀的女足好手。感謝地方所長支持林清水鄉長、以及鄉民代表蔡智輝，贊助此活動讓活動順利在進行。
 

▲於1989年成立，培養出許多木蘭女將的花蓮光復國小女足隊，在2022年的第一天舉辦「光小女足1989」活動。（圖／官方提供）
▲於1989年成立，培養出許多木蘭女將的花蓮光復國小女足隊，在2022年的第一天舉辦「光小女足1989」活動。（圖／官方提供）
▲光小足球之父楊正治。（圖／官方提供）
▲光小足球之父楊正治。（圖／官方提供）

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