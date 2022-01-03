台股新年盤中漲幅收斂仍創高 終場漲51點、航運股綠油油
台股今（3）日新年開紅盤開高後漲幅收斂，早盤一度漲150多點，來到18379點再創歷史新高，但隨後拉回，午盤到尾盤都持續小漲，終場僅漲51點，收在18270點，再創新高，漲幅0.28%，成交金額新台幣3251億元。權值股台積電為撐盤要角，終場漲16元，收在631元，漲幅2.6%。
記者許家禎/台北報導
2022-01-03 14:04:02｜2022-01-03 14:10:09
台北股市新年開盤漲41.39點，加權股價指數以18260.23點開出，沒多久漲150多點，來到18379點再創歷史新高，但隨後急跌僅小漲，最低到18238點。終場僅漲51點，收在18270點，漲幅0.28%，成交金額新台幣3251億元。
台積電法說會將在13日登場，有美系外資預估，台積電第1季營收將季增3.7%，2022年美元營收將成長26.1%，目標價將由1028元上調至1035元，並重申買進評等。而台積電股價今日強勢，場漲16元，收在631元，漲幅2.6%。台積電概念股也跟著走高，如瑞耘、長園科收在漲停。
不過，其他重要電子股中，聯發科開高走低，終場跌40元，收在1150元。聯電、南亞科、群創、友達跌1到2%。至於貨櫃三雄綠油油，原因是美國FMC（聯邦海事委員會）公告將調查萬海航運收取「不合理」滯箱費，導致貨櫃三雄賣壓沉重，跌幅2至5%多。至於長榮航與華航也綠光罩頂，跌近4%與4.5%。