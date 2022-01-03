有機會加入海運行列？港務公司招考 新鮮人起薪破5萬
日前長榮海運大發數十個月年終讓所有產業都好羨慕！而現在民眾也有機會其身海運行列，台灣港務公司今（3）日公告甄試計畫，預計於今年招考正、備取共65名，職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業或大學畢業並有3年相關工作經驗，起薪約每月51,000元起，另員級高中職畢業即可報考，起薪約每月35,000元起。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-03 14:22:43
港務公司表示，客、貨運雖受疫情影響，但也趁勢追求精進，除把握時機完善基礎建設，更期望結合5G、綠能及AI產業，研擬智慧化港口策略，因此，應業務需要招考貨櫃場站管理、法務、資訊、環保、土木、航運管理、航運技術、業務行政、電機、機械等類科。
另為善盡企業社會責任與依法足額進用身心障礙人員，今年加開一般行政類科。招考職缺地點包含基隆港、台北港、高雄港、安平港、布袋港及澎湖港等6個港口，歡迎各界人才踴躍報名加入港務事業。
港務公司為交通部100%持股國營事業，兼具政府機關之穩定及公司治理之彈性，組織架構完善，業務種類多元，能滿足員工職涯發展之需求，港務公司說明，除擁有健全的培訓與陞遷等人力資源發展制度外，亦特別注重員工關懷，持續致力於為員工創造更優質的工作環境，同時於2021年榮獲1111人力銀行幸福企業-金獎。