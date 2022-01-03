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北市防疫旅館疑爆群聚！3人染Omicron　2例改判本土個案

▲陳時中今（3）日宣布，北市防疫旅館群聚，依病毒量和基因序列變化，將案17058和案17099改判為本土病例。（圖／指揮中心）
▲陳時中今（3）日宣布，北市防疫旅館群聚，依病毒量和基因序列變化，將案17058和案17099改判為本土病例。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-01-03 14:31:55｜2022-01-03 14:37:37

北市某一防疫旅館3人經基因定序後確診為Omicron，指揮中心今（3）日宣布，依病毒量和基因序列變化，將2例（案17058和案17099）改判為本土病例。

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依指揮中心宣布，北市防疫旅館確診個案首例案17058，在12月14日從中國深圳入境，接著第二例案17085和，第三例案17099在12月29日採檢確診，兩人分別是在12月22日從美國入境和12月16日從日本入境。

陳時中說明，依據確診者入住的重疊時間研判，確診者是在12月22日至25日之間發生感染，而最可能的傳播鏈為案17085分別傳給案17058和案17099後，各產生2個位點的改變，因此今日將案17058及案17099由境外移入改判為本土病例。

至於是哪一位為國內首例Omicron確診個案，指揮中心表示很難判定，醫療應變組副組長羅一鈞表示，上個週末共有29例Omicron，據統計，目前國內共有86例境外移入、2例本土個案。（編輯：林莞茜）

▲案17085基因定序。（圖／指揮中心）
▲案17085基因定序。（圖／指揮中心）
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